Muhterem Nur ilk kez Müslüm Gürses'in mezarına gidemedi

Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan 87 yaşındaki Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı.

Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur, yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle ilk kez Müslüm Gürses'in mezarında yapılan törene katılamadı.





