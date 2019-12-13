Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sı (Yüksel Ünal) 5 ayda 65 kilo verdi (Sağlığı ya da rolü için kilo alan veya veren ünlü isimler)

KELLY BROOK

İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, dün öğleden sonra Londra sokaklarında görüntülendi.

Dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte görüntülenen Brook'un kilo aldığı gözlerden kaçmadı. Brook, kilolarını gizlemek için gömlek tarzı salaş bir elbise giymişti.

Öte yandan Brook, kilo alma nedenini de açıkladı.



Son dönemde bir kez daha 40 bedenden 44 bedene çıkan yani iki beden birden büyüyen Brook, bunun nedeninin sık sık tükettiği patates cipsi ve yediği tatlılar olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Brook "Kilo aldığımın farkındayım, bunu inkar etmem" dedi. Güzel yıldız kısa bir süre önce sağlıklı beslenmeye başladığını ve porsiyonlarını küçülterek yediklerini denetim altına aldığını da sözlerine ekledi.



