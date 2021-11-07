Müjgan Ferhan Şensoy: Pera tam iki aydır dünyamızı aydınlatıyor

"TAM 2 AYDIR DÜNYAMIZI AYDINLATIYOR"

Kızı ve eşi Cem Öget ile birlikte doğum fotoğrafçısına poz veren Müjgan Ferhan Şensoy, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Kızının yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu, gönderisine, "Pera tam 2 aydır dünyamızı aydınlatıyor. Hayatımın en zor ve en güzel anlarını aynı anda göğüsleyebildiysem senin sayende canım sevgilim Cem Öget... İyi ki bu yolculuğa beraber çıkmışız. Hastanede o kadar karışık, o kadar yoğun duyguları bir arada yaşıyorduk ki, planladığımız fotoğraf çekimini yapamadık. Pera 20 günlükken sevgili Şengül Pallı evimize geldi ve harika fotoğraflarımız oldu. Hoş geldin kızım, iyi ki geldin..." notunu düştü.