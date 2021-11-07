Müjgan Ferhan Şensoy: Pera tam iki aydır dünyamızı aydınlatıyor

Haberler 07.11.2021 - 13:15 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 13:18
Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olacağı günü bekliyordu.
Babasının acısıyla sarsılan usta sanatçının kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise altı gün sonra anne oldu. Pera'yı kucağına alan Şensoy, haftalar sonra yeni bir sosyal medya paylaşımında bulunarak duygularını dile getirdi.
"TAM 2 AYDIR DÜNYAMIZI AYDINLATIYOR"
Kızı ve eşi Cem Öget ile birlikte doğum fotoğrafçısına poz veren Müjgan Ferhan Şensoy, o anları Instagram hesabından yayınladı.
Kızının yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu, gönderisine, "Pera tam 2 aydır dünyamızı aydınlatıyor. Hayatımın en zor ve en güzel anlarını aynı anda göğüsleyebildiysem senin sayende canım sevgilim Cem Öget... İyi ki bu yolculuğa beraber çıkmışız. Hastanede o kadar karışık, o kadar yoğun duyguları bir arada yaşıyorduk ki, planladığımız fotoğraf çekimini yapamadık. Pera 20 günlükken sevgili Şengül Pallı evimize geldi ve harika fotoğraflarımız oldu. Hoş geldin kızım, iyi ki geldin..." notunu düştü.
Müjgan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:
"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."
Dede olmak için gün sayan usta sanatçı Ferhan Şensoy, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.