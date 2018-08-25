Mükemmel Instagram fotoğrafını yakalamak isteyenlerin komik halleri
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Mükemmel Instagram fotoğrafını yakalamak hiç de kolay değil! İşte en iyi fotoğrafı çekmek uğruna içine düşülen komik hallerden örnekler...
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Mükemmel Instagram fotoğrafını yakalamak için bazları sandığınızdan çok daha fazla çaba sarf ediyor. Çekim anlarının dışarıdan görüntüsü pek de ışıltılı değil. İşte, en iyi fotoğrafı yakalamak isteyenlerin içine düştükleri sıkıtılı durumlar...
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