Multi-milyoner şarkıcı Adele ucuz tişört alışverişinde
ntv.com.tr
Serveti 102 milyon sterlin (ortalam 630 milyon TL) değerinde olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ucuz kıyafet alışverişinde görüntülendi.
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Dünyanın en iyi şarkıcıları arasında gösterilen İngiliz müzisyen Adele, kıyafet alışverişinde görüntülendi.
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102 milyon sterlin (ortalam 630 milyon TL) değerinde mal varlığı olan ünlü şarkıcının ucuz kıyafetler alması dikkat çekti.
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Ünlü bir zincirin Londra’daki mağazasında böyle görülen 30 yaşındaki şarkıcı, çocuk kıyafeti ve ayakkabı bölümlerinden alışveriş yaptı.
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Oğlu Angelo için kıyafet seçen Adele, ortalama 22,5 sterlinlik (yaklaşık 140 TL) tişörtlerden aldı.
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Dünyaca ünlü yıldız, mağazasının en yoğun olduğu saatlerde mağazada alışveriş yapmaktan çekinmedi.
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Milyoner yıldızın Remedy Touring LLP adlı şirketi 42 milyon sterlin gelir elde ederken, Adele 16 ay süren son dünya turnesinde 70 milyon sterlin kazanmıştı.
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Adele, 2017 yılında albüm satışından 9 milyon sterlin gelir elde etmişti.