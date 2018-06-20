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Multi-milyoner şarkıcı Adele ucuz tişört alışverişinde

ntv.com.tr

Serveti 102 milyon sterlin (ortalam 630 milyon TL) değerinde olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ucuz kıyafet alışverişinde görüntülendi.

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    Dünyanın en iyi şarkıcıları arasında gösterilen İngiliz müzisyen Adele, kıyafet alışverişinde görüntülendi.

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    102 milyon sterlin (ortalam 630 milyon TL) değerinde mal varlığı olan ünlü şarkıcının ucuz kıyafetler alması dikkat çekti.

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    Ünlü bir zincirin Londra’daki mağazasında böyle görülen 30 yaşındaki şarkıcı, çocuk kıyafeti ve ayakkabı bölümlerinden alışveriş yaptı.

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    Oğlu Angelo için kıyafet seçen Adele, ortalama 22,5 sterlinlik (yaklaşık 140 TL) tişörtlerden aldı.

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    Dünyaca ünlü yıldız, mağazasının en yoğun olduğu saatlerde mağazada alışveriş yapmaktan çekinmedi.

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    Milyoner yıldızın Remedy Touring LLP adlı şirketi 42 milyon sterlin gelir elde ederken, Adele 16 ay süren son dünya turnesinde 70 milyon sterlin kazanmıştı.

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    Adele, 2017 yılında albüm satışından 9 milyon sterlin gelir elde etmişti.

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