Müminun Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Müminun Suresi meali ve tefsiri

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Bismillâhirrahmânirrahîm



1. Kad eflehal mu’minûn

2. Ellezîne hum fî salâtihim hâşi’ûn

3. Vellezîne hum anil lagvi mu’ridûn

4. Vellezîne hum liz-zekâti fâ’ilûn

5. Vellezîne hum lifurûcihim hâfizûn

6. İllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe innehum ğayru melûmîn

7. Fe menibtegâ verâe zâlike fe ulâike humu’l-âdûn

8. Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râ’ûn

9. Vellezîne hum alâ salavâtihim yuhâfizûn

10. Ulâike humu’l-vârisûn

11. Ellezîne yerisunel firdevse hum fîhâ hâlidûn

12. Ve lekad halaknâl insane min sulâletin min tîn

13. Summe cealnâhu nutfeten fî karârin mekîn

14. Summe halaknennutfete alakaten fe halaknel alakate mudgaten fe halaknel mudgate ızâmen fe kesevnâl ızâme lahmen summe enşe’nâhu halkan âhar, fe tebârakallâhu ahsenul hâlikîn

15. Summe innekum ba’de zâlike le meyyitûn

16. Summe innekum yevmel kıyâmeti tub’asûn

17. Ve lekad halaknâ fevkakum seb’a tarâika ve mâ künnâ anil halkı gâfilîn

18. Ve enzelnâ mines semâi mâen bi kaderin fe eskennâhu fil ardı ve innâ alâ zehâbin bihi lekâdirûn

19. Fe enşe’nâ leküm bihi cennâtin min nahîlin ve a’nâb; leküm fîhâ fevâkihu kesîratün ve minhâ te’kulûn

20. Ve şeceraten tahrucu min Tûri seynâe tembutu bid duhni ve sıbğın lil âkilîn

21. Ve inne lekum fil en’âmi le ıbreh; nuskîküm mimmâ fî butûnihâ ve leküm fîhâ menâfi’u kesîratün ve minhâ te’kulûn

22. Ve aleyhâ ve alel fulki tuhmelûn

23. Ve lekad erselnâ Nûhan ilâ kavmihî fe kâle yâ kavmi’budûllâhe mâ lekum min ilâhin ğayruh, e fe lâ tettekûn

24. Fe kâlel meleullezîne keferû min kavmihî mâ hâzâ illâ beşerun mislukum yurîdu en yetefaddale aleykum, ve lev şâellâhu le enzele melâikeh, mâ semi’nâ bihâzâ fî âbâinel evvelîn

25. İn huve illâ racülün bihi cinnetün fe terabbasû bihi hattâ hîn

26. Kâle rabbi’nsurnî bimâ kezzebûn

27. Fe evhaynâ ileyhi enisnaıl fulke bi a’yüninâ ve vahyinâ; fe izâ câe emrunâ ve fâra’t tennûru feslük fîhâ min külli zevceyni isneynî ve ehleke illâ men sebekâ aleyhil kavlü minhüm, ve lâ tuhâtibnî fîllezîne zalemû innehum muğrakûn

28. Fe izesteveyte ente ve men me’ake alel fulki fe kulil hamdü lillâhillezî neccânâ minel kavmiz zâlimîn

29. Ve kul rabbi enzilnî münzelen mübâraken, ve ente hayrul münzilîn

30. İnne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ le mübtelîn

31. Summe enşe’nâ min ba’dihim karnen âharîn

32. Fe erselnâ fîhim rasûlen minhüm eni’budûllâhe mâ lekum min ilâhin ğayruh, e fe lâ tettekûn

33. Ve kâlel mele’u min kavmihillezîne keferû ve kezzebû bi likâil âhırati ve etrafnâhum fil hayâtid dünyâ, mâ hâzâ illâ beşerun mislukum ye’kulu mimmâ te’kulûne minhü ve yeşrabü mimmâ teşrabûn

34. Ve le’in eta’tum beşeren mislekum innekum izen le hâsirûn

35. E yeıdüküm ennekum izâ mittüm ve küntüm turâben ve ızâmen ennekum muhracûn

36. Heyhâte heyhâte limâ tûadûn

37. İn hiye illâ hayatuned dünyâ, nemûtu ve nahyâ, ve mâ nahnu bi meb’ûsîn

38. İn huve illâ racülüniftera alallâhi keziben, ve mâ nahnu lehu bi mü’minîn

39. Kâle rabbi’nsurnî bimâ kezzebûn

40. Kâle ammâ kalîlin le yusbihunne nâdimîn

41. Fe ehazethumus sayhatu bil hakkı fe cealnâhum guse’an, fe bu’den lil kavmiz zâlimîn

42. Summe enşe’nâ min ba’dihim kurûnen âharîn

43. Mâ tesbiku min ümmetin ecelehâ ve mâ yeste’hırûn

44. Summe erselnâ rusülenen tatrâ; kulle mâ câe ümmeten rasuluhâ kezzebûh, fe etba’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs; fe bu’den li kavmin lâ yü’minûn

45. Summe erselnâ mûsâ ve ehâhu hârûne bi âyâtinâ ve sultâni mübîn

46. İlâ fir’avne ve meleihî festekberû ve kânû kavmen âlîn

47. Fe kâlû e nü’minu li beşereyni mislinâ ve kavmuhumâ lenâ âbidûn

48. Fe kezzebûhumâ fe kânû minel mühlekin

49. Ve lekad âteynâ mûsel kitâbe leallehum yehtedûn

50. Ve cealnâbne meryeme ve ummehû âyeten ve âveynâhumâ ilâ rabvetin zâti karârin ve ma’în

51. Yâ eyyüher rusülü kulû minet tayyibâti va’melû sâlihan; innî bimâ ta’melûne alîm

52. Ve inne hâzihî ümmetukum ümmeten vâhideten ve ene rabbukum fettekûn

53. Fete kattâû emrehum beynehum zuberâ; kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn

54. Fe zerhum fî ğamratihim hattâ hîn

55. E yahsebûne ennemâ nümidduhum bihi min mâlin ve benîn

56. Nüsâriu lehum fil hayrât, bel lâ yeş’urûn

57. İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikûn

58. Vellezîne hum bi âyâti rabbihim yu’minûn

59. Vellezîne hum bi rabbihim lâ yüşrikûn

60. Vellezîne yu’tûne mâ âtev ve kulûbuhum veciletun ennehum ilâ rabbihim râci’ûn

61. Ulâike yüsâriûne fil hayrâti ve hum lehâ sâbıkûn

62. Ve lâ nükellifu nefsen illâ vüs’ahâ, ve ledeynâ kitâbun yantikü bil hakkı ve hum lâ yuzlemûn

63. Bel kulûbuhum fî ğamratin min hâzâ, ve lehum a’mâlun min dûni zâlike hum lehâ âmilûn

64. Hattâ izâ ehaznâ mütrefîhim bil azâbi izâ hum yec’erûn

65. Lâ tec’erûl yevme, innekum minnâ lâ tunsarûn

66. Kad kânet âyâtî tütlâ aleykum fe küntüm alâ a’kâbikum tenkisûn

67. Müstekbirîne bihî sâmiran tehcurûn

68. E fe lem yeddebberûl kavle em câehum mâ lem ye’ti âbâehumul evvelîn

69. Em lem ya’rifû rasûlehum fe hum lehu münkirûn

70. Em yekûlûne bihî cinneh, bel câehum bil hakkı ve ekserehum lil hakkı kârihûn

71. Ve levittebea’l hakku ehvâehum le fesedetis semâvâtu vel ardu ve men fîhinn; bel eteynahum bi zikrihim fe hum an zikrihim mu’ridûn

72. Em tes’eluhum harcen; fe harâcü rabbike hayrun ve huve hayrur râzikîn

73. Ve inneke le ted’uhum ilâ sırâtın müstekîm

74. Ve innellezîne lâ yu’minûne bil âhırati anis sırâti lenâkibûn

75. Ve lev rahimnâhum ve keşefnâ mâ bihim min durrin le leccû fî tuğyânihim ya’mehûn

76. Ve lekad ehaznâhum bil azâbi fe mestekânû li rabbihim ve mâ yetedarrâûn

77. Hattâ izâ fetahnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hum fîhi müblesûn

78. Ve huvellezî enşee lekümü’s sem’a vel ebsâra vel ef’ideh; kalîlen mâ teşkurûn

79. Ve huvellezî zeraekum fil ardı ve ileyhi tuhşerûn

80. Ve huvellezî yuhyî ve yumît, ve lehuhtilâful leyli vennehâr; e fe lâ ta’kılûn

81. Bel kâlû misle mâ kâlel evvelûn

82. Kâlû e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve ızâmen, e innâ le meb’ûsûn

83. Lekad vüıdnâ nahnu ve âbâunâ hâzâ min kablu, in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn

84. Kul li menil ardu ve men fîhâ in kuntum ta’lemûn

85. Seyekûlûne lillâh, kul e fe lâ tezekkerûn

86. Kul mer rabbus semâvâtis se’bi ve rabbul arşil azîm

87. Seyekûlûne lillâh, kul e fe lâ tettekûn

88. Kul mem biyedihî melekûtu kulli şey’in ve huve yucîru ve lâ yucâru aleyh in kuntum ta’lemûn

89. Seyekûlûne lillâh, kul fe ennâ tüşharûn

90. Bel eteynâhum bil hakkı ve innehum le kâzibûn

91. Mettehazallâhu min veledin ve mâ kâne me’ahû min ilâhin; izen le zehebe kullu ilâhin bimâ halak, ve le alâ ba’duhum alâ ba’d, sübhânallâhi ammâ yesıfûn

92. Âlimil ğaybi veş şehâdeti fe teâlâ ammâ yüşrikûn

93. Kul rabbi imma türiyennî mâ yûadûn

94. Rabbi fe lâ tec’alnî fil kavmiz zâlimîn

95. Ve innâ alâ en nürıyeke mâ neıduhum le kâdirûn

96. İdfa’ billetî hiye ahsenüs seyyieh; nahnu a’lemu bimâ yesıfûn

97. Ve kul rabbi e’ûzü bike min hemezâtiş şeyâtîn

98. Ve e’ûzü bike rabbi en yahdurûn

99. Hattâ izâ câe ehadehumül mevt, kâle rabbirciûn

100. Leallî a’melu sâlihan fîmâ terakt, kellâ innehâ kelimetun huve kâiluhâ, ve min verâihim berzahün ilâ yevmi yüb’asûn

101. Fe izâ nufiha fis sûr, fe lâ ensâbe beynehum yevmeizin ve lâ yetesâelûn

102. Fe men sekulet mevâzînuhû fe ulâike humul müflihûn

103. Ve men haffet mevâzînuhû fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn

104. Telfehu vücûhehumun nâr, ve hum fîhâ kâlihûn

105. E lem tekün âyâtî tütlâ aleykum fe küntüm bihâ tukezzibûn

106. Kâlû rabbenâ ğalebet aleynâ şıgvetunâ ve kunnâ kavmen dâllîn

107. Rabbenâ ahricnâ minhâ fe in udnâ fe innâ zâlimûn

108. Kâlehśeû fîhâ ve lâ tükellimûn

109. İnnehû kâne ferîkum min ibâdî yekûlûne, rabbenâ âmennâ fağfir lenâ verhamnâ, ve ente hayrur râhimîn

110. Fettehaztümûhum sihriyye, hattâ ensevkum zikrî ve küntüm minhüm tadhakûn

111. İnnî cezeytuhumul yevme bimâ saberû, ennehum humul fâizûn

112. Kâle kem lebistum fil ardı adede sinîn

113. Kâlû lebisnâ yevmen ev ba’da yevmin, fes’elil âddîn

114. Kâle in lebistum illâ kalîlen, lev ennekum kuntum ta’lemûn

115. E fe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen, ve ennekum ileynâ lâ türce’ûn

116. Fe teâlâllâhul melikül hakk, lâ ilâhe illâ hu, rabbul arşil kerîm

117. Ve men yed’u me’allâhi ilâhen âhar, lâ burhâne lehu bih, fe innemâ hisâbuhû inde rabbih, innehû lâ yüflihül kâfirûn

118. Ve kul rabbiğfir verham, ve ente hayrur râhimîn



Bu sure, iman temelli mesajlar ve ahiret bilinciyle ilgili uyarıları içerir. Baş kısmında namaz, iffet ve emanet gibi konular, ortalarında Peygamber kıssaları, son bölümlerde ise ölümü hatırlatan sahneler göze çarpar. Böylece Müminun suresi, inananların doğruluk ve kulluk bilincinde ilerlemesini destekleyen kapsamlı bir öğüt ve hatırlatma metnidir.