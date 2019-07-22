Murat Arkın: Sağ köşede her şeyi öğrendiğim babam, sol köşede her şeyi öğrettiğim oğlum (Instagram'da ünlüler 22 Temmuz 2019
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Murat Arkın
"Yüzyılın maçı. Sağ köşede herşeyi öğrendiğim babam. Sol köşede herşeyi öğrettiğim oğlum. Taraf tutmak çok güç. İyi olan kazansın mı?"
2
Hakan Hatipoğlu
"Uç uç uğurböceği"
3
Acun Ilıcalı
"Survivor’da ödül oyununu kazandılar, misafirim oldular"
4
Bensu Soral
5
Cristiano Ronaldo
6
Şükran Ovalı
7
Ahmet Ümit
"Yine bir gün Beyoğlu'nda. Yine çözülmemiş cinayet hikayelerinin peşinde. Yine katil kim sorusunun etrafında. Yine bir romanın kurgusunda kıvranırken birden onu gördüm... Nevzat diyorlardı adına, Başkomser Nevzat... Yeni kitabımız eylül ayında... "
8
Çağlar Ertuğrul
9
Hande Doğandemir
10
Alvaro Morte
11
Mesut Özil
12
Kerem Bürsin
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14
Gonca Vuslateri
"Heee sanki ben bilmiyom günaydin ne anlama geliyor"