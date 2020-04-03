Murat Boz: Nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor

Corona virüs nedeniyle projeleri duran ve evine çekilen isimler arasında olan ünlü şarkıcı Murat Boz bir açıklama yayınladı. Corona günleri için duygu ve düşüncelerini ifade eden Boz, "Nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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03.04.2020 - 16:09

Murat Boz, karantina günlerinden çıkardığı dersi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boz, konuyla ilgili "Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız" ifadelerini kullandı







Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve takipçilerine moral veren Murat Boz, şu ifadeleri kullandı: "Bu zor zamanlarda bakıp da görmediğini öğreniyor insan. Belki bildiklerimizdi onlar ama kolay unutmaya meyilli olduğumuzdan, bırakmışız hepsini bir kenara…"







"Farkına varıyoruz, zor yoldan da olsa bakıp geçtiklerimizi görüyoruz yeniden. Önemli olanın farkına varmaya başlıyoruz. Aslında ne kırılganmışız ve birbirimize ne denli bağlıymışız, anlıyoruz."







"İhtiyacımız olan sevgi, saygı, şefkat, merhamet, anlayış, güven... Farklı düşünene, farklı görünene, farklı bakana, aslında parçası olduğumuz ama sanki değişmişiz gibi davrandığımız doğaya, tüm canlılara, hayvanlara saygı, yaşam hakkına saygı… Anlamaya başlıyoruz."







"Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar manasızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor. Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran her şey ama her şey, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz."







"Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız. Ben gücüm yettiğince varoluş sebebim siz dostların, kardeşlerin, çocukların, anne, babaların, ninelerin, dedelerin, 7’den 70’e herkesin yanında olacağım."







"Çünkü biliyorum; yalnız değilim ve biliyorum yalnız değilsiniz. Her gecenin bir sabahı var, bu da geçer, geçecek… Sizleri seviyorum."