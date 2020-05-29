Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacağını açıkladı. Murat Boz'un, Ilıcalı'nın sözleri sonrası yaptığı paylaşım "O isim Murat Boz mu?" sorusunu gündeme getirdi.

29.05.2020 - 07:43

Acun Ilıcalı; yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı; jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ilıcalı; Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan O Ses Türkiye jürisinde bu yıl değişiklik olacağını duyurdu.
"Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" diyen Ilıcalı, O Ses Türkiye çekimlerinin de eylül ayında başlayacağını söyledi.
Corona virüs nedeniyle programda değişiklikler yaşanabileceğini de söyleyen Ilıcalı, "Olan şartlar ne ise ona göre yapacağız. Belki seyircisiz olabilir, çözümünü buluruz. Hiç yapmamamız gerekiyorsa da, yapmayız" dedi.
Acun Ilıcalı’nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasından sonra Murat Boz bir paylaşımı yaptı. Murat Boz'un paylaşımı "O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu?" sorusunu akıllara getirdi.

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