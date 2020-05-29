Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?

"Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" diyen Ilıcalı, O Ses Türkiye çekimlerinin de eylül ayında başlayacağını söyledi.