Murat Boz'un Blok3'e desteği sonrası Demet Akalın'dan manidar paylaşım

Demet Akalın, birkaç hafta önce dijital platformlarda manipülasyon yapıldığını iddia etmiş ve “Ebo yazın Okan’a (Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” demişti.

Blok3 ise Demet Akalın'a “Büyüklerimiz bize iftira ediyor ama biz cevap vermeyelim. Cevap vermek bana yakışmaz, çünkü annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum” sözleriyle karşılık vermişti.

Hakan Aydın'ın açıklamasına çok sinirlenen Akalın ise "Saygısız ve terbiyesiz... 30 seneyi göreceksin sen ha… Güldürme beni! Utan" diye tepki göstermişti.