Murat Boz'un Blok3'e desteği sonrası Demet Akalın'dan manidar paylaşım
28.01.2026 12:15
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un şarkıları kaldırılan Blok3'e desteğine Demet Akalın kayıtsız kalamadı. Boz'u takipten çıkan Akalın, son paylaşımıyla da dikkat çekti.
Son dönemin yükselen yıldızlarından "Blok3" lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın şarkılarının kaldırılması sosyal medyada gündem oldu. Mail hesabının çalındığını söyleyen ve bu duruma tepki gösteren Hakan Aydın'a meslektaşı Murat Boz'dan destek geldi.
"GENÇLERİ EL ÜSTÜNDE TUTMAK LAZIM"
Katıldığı galada röportaj veren Boz, "Çocuklar emek sarf ediyor" dedi. Bazı isimlerin şarkılarına bot bastığı iddialarına inanmadığını belirten ünlü şarkıcı, "Seyircilerin tepkisini görüyorum. Onları yermek değil, el üstünde tutmak lazım" dedi.
BOZ'U TAKİPTEN ÇIKTI
Geçtiğimiz haftalarda Blok3 ile dijital platformlarda manipülasyon yapıldığı iddialarıyla kriz yaşayan Demet Akalın bu duruma kayıtsız kalamadı.
Murat Boz'un açıklamaları sonrası ünlü ismi takipten çıkan Akalın, ardından manidar bir paylaşım da yaptı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Demet Akalın'ın yayınladığı karedeki "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok. O işi yalakalar çok iyi yapar" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
DEMET AKALIN ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ
Demet Akalın, birkaç hafta önce dijital platformlarda manipülasyon yapıldığını iddia etmiş ve “Ebo yazın Okan’a (Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” demişti.
Blok3 ise Demet Akalın'a “Büyüklerimiz bize iftira ediyor ama biz cevap vermeyelim. Cevap vermek bana yakışmaz, çünkü annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum” sözleriyle karşılık vermişti.
Hakan Aydın'ın açıklamasına çok sinirlenen Akalın ise "Saygısız ve terbiyesiz... 30 seneyi göreceksin sen ha… Güldürme beni! Utan" diye tepki göstermişti.