Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı

07.08.2020 - 15:51
Yaklaşık 20 yıldır MS hastası olan Berrin Boz tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
Ünlü şarkıcı, ”Ne diyebilirim ki hayat çok garip, üzücü. Kuzenimi kaybettik çok üzgünüm, uzun bir süredir çekiyordu zaten. Allah rahmet eylesin, diyecek söz yok" dedi.
Boz, MS hastası olduğu hatırlatılan Berrin Boz için, "Çok kötü bir hastalık, Allah düşman başına vermesin. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim" şeklinde konuştu.
Berrin Boz’a son görevini yapan 40 yaşındaki şarkıcının, moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.