Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı

MS rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Murat Boz’un kuzeni Berrin Boz, Çekmeköy Hacı Ramazan Efendi Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Validebağ mezarlığında toprağa verildi. Ünlü şarkıcı da kuzenine son görevini yerine getirdi.

07.08.2020 - 15:51

Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı - 1

Yaklaşık 20 yıldır MS hastası olan Berrin Boz tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybetmişti.

Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı - 2
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre Murat Boz, Çekmeköy Hacı Ramazan Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı - 3

Ünlü şarkıcı, ”Ne diyebilirim ki hayat çok garip, üzücü. Kuzenimi kaybettik çok üzgünüm, uzun bir süredir çekiyordu zaten. Allah rahmet eylesin, diyecek söz yok" dedi.

Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı - 4

Boz, MS hastası olduğu hatırlatılan Berrin Boz için, "Çok kötü bir hastalık, Allah düşman başına vermesin. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim" şeklinde konuştu.

Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı - 5

Berrin Boz’a son görevini yapan 40 yaşındaki şarkıcının, moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

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