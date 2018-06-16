Murat Cemcir: Ali Koç kadar konuşulduk

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı’nın 71. Cannes Film Festivali’ndeki gösteriminin fotoğraf çekimi sırasında rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar’ın önüne geçtiği için eleştirilerin Murat Cemcir konuyla ilgili "Bir saniyelik anımız, duruşumuz ülke çapında konuşuldu. Ali Koç kadar konuşulduk" dedi.
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Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı'nın başrol oyuncuları Doğu Demirkol ve Murat Cemcir önceki gün Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu.
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71. Cannes Film Festivali’nde, fotoğraf çekimi sırasında rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar’ın önüne geçtiği için eleştirilerin Cemcir konuyla ilgili konuştu.
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Cemcir “71. Cannes film festivaline gittik. Uzakta olduğumuz için imrenilecek bir durum. Filmimizde şöyle bir replik var; ‘İnsan imrendiği şeyi aşağılamak ister.’ Bir saniyelik anımız, duruşumuz ülke çapında konuşuldu. Ali Koç kadar konuşulduk. Ali Koç’u seviyorum bu arada” dedi.
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Doğu Demirkol ise ünlü olduktan sonra da metrobüse binmeye devam ettiğini belirtti. Demirkol, “Ailem Büyükçekmece’de oturuyor. Mecburen metrobüs kullanıyorum. Ama Murat Abi binse parçalarlar” dedi.
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Cemcir ise “Ben Tokat’tan ayrılıp İstanbul’a geldiğimde tiyatro yapıyordum. Kendime dedim ki ‘O kadar çok ünlü olayım ki yolda yürüyemeyeyim.’ Bu yüzden yedi sene memlekete gitmedim. Zaman geçti Düğün Dernek filmi çekildi. Artık tanınıyordum. ‘Önce bir memlekete gideyim, oradan Sivas’a geçerim’ dedim. Gittiğimde filmden dolayı sakal saç uzun ve beyazdı. Bu sefer kimse beni tanımadı” diyerek herkesi güldürdü.