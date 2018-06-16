Murat Cemcir: Ali Koç kadar konuşulduk

2 71. Cannes Film Festivali’nde, fotoğraf çekimi sırasında rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar’ın önüne geçtiği için eleştirilerin Cemcir konuyla ilgili konuştu.

3 Cemcir “71. Cannes film festivaline gittik. Uzakta olduğumuz için imrenilecek bir durum. Filmimizde şöyle bir replik var; ‘İnsan imrendiği şeyi aşağılamak ister.’ Bir saniyelik anımız, duruşumuz ülke çapında konuşuldu. Ali Koç kadar konuşulduk. Ali Koç’u seviyorum bu arada” dedi.

4 Doğu Demirkol ise ünlü olduktan sonra da metrobüse binmeye devam ettiğini belirtti. Demirkol, “Ailem Büyükçekmece’de oturuyor. Mecburen metrobüs kullanıyorum. Ama Murat Abi binse parçalarlar” dedi.