Murat Cemcir ölümden döndü: Hastane odasından ilk paylaşım

Murat Cemcir, sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Oyuncu, “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş" dedi.

“Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu” diyen Cemcir, refakatçilerine teşekkür ederek “Evde istirahat evresine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.