Murat Cemcir ölümden döndü: Hastane odasından ilk paylaşım
12.12.2025 12:24
NTV - Haber Merkezi
İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sonrası normal odaya alınan Murat Cemcir'den geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi.
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA KALDI
İç kanama geçirdiği teşhis edilen oyuncu, ardından yoğun bakıma alındı. Tedavisi 3 gün boyunca yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki Murat Cemcir, sonrasında normal odaya alındı.
TABURCU OLUYOR
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Murat Cemcir'den geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi. Taburcu olacağını belirten ünlü isim, hastane odasından paylaşım yaptı.
"MERHABA İKİNCİ HAYAT"
“Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...” diyen Cemcir, hastanede kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti.
Ünlü oyuncu, “Merhaba ikinci hayat” diyerek iyileşmesi için yanında olan ve kendisine dua eden herkese şükranlarını sundu.
"AMELİYAT SÜREÇLERİMİ DEĞERLENDİRİNCE ANLADIK Kİ ALLAH KORUMUŞ"
Murat Cemcir, sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Oyuncu, “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş" dedi.
“Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu” diyen Cemcir, refakatçilerine teşekkür ederek “Evde istirahat evresine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.