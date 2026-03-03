Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu. Operasyon sonrası ilk paylaşım
03.03.2026 11:51
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13. kez burun ameliyatı oldu. Bir kez daha bıçak altına yatan ünlü isim, son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.
“La Fontaine”, “Kasaba”, “Derine", “Lüzumsuz Savaş", “Bir Güzellik Yap”, “İki Yol” gibi şarkılarıyla tanınan Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez operasyon geçirdi.
Bir kez daha bıçak altına yatan Murat Dalkılıç, 13. kez ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ ÇOK ŞÜKÜR"
42 yaşındaki ünlü isim, paylaşımında “Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” ifadelerini kullandı.
UYUŞTURUCU TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ameliyata girdiğini belirten ünlü isim, bu sebeple açıklama yapmadığını ifade etti. Dalkılıç, uyuşturucu testi sonucunun da negatif çıktığını duyurdu.
Öte yandan Murat Dalkılıç, daha önce burnundaki problemle ilgili ""Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.
Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile mutlu bir birlikteliği olan Murat Dalkılıç'ın önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.