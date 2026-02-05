Murat Dalkılıç aşka geldi. Sevgilisi Özgü Kaya'ya romantik kutlama

05.02.2026 11:09

NTV - Haber Merkezi

Oyuncu Özgü Kaya, bugün 30 yaşına bastı. Şarkıcı Murat Dalkılıç da sevgilisinin doğum günü için aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Şimdilerde "Cennetin Çocukları" adlı dizide rol alan ve kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem olan Özgü Kaya, 5 Şubat'ta 30 yaşına bastı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç da sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Bir süredir aşk yaşayan ünlü çiftten Murat Dalkılıç, sevgilisi Kaya ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Gözlerden uzak aşklarını ilan eden 42 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, paylaşımına "Varlığına bin şükür" ifadelerini not düştü.

Öte yandan aşkları dolu dizgin süren ve sık sık birlikte seyahat eden Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'ın önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.