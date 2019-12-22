Murat Karahan ile Gülce Akbaş evlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Yayman, eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve aynı zamanda Karahan'ın dayısı Mukadder Sezgin, çiftin nikah şahidi oldu.