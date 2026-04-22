Murat Övüç hakkında karar çıktı. 11 ay hapis cezası sonrası ilk açıklama

Murat Övüç, mahkeme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fenomen isim, “Mahkeme bitti, denetimli serbestliğimi kaldırdılar, yurtdışı yasağımı kaldırdılar, 11 ay ceza verdiler. Halkı kin ve nefret suçundan değil de dini vecibelerle alay etmekten ceza aldım 11 ay. Zaten 3 ay 11 gün yattım. Dosya istinafa gidecek orada da bozulacak. Özgürlüğüme kavuştum. Allah bir daha bana böyle kötü şeyler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.