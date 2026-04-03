Murat Övüç hapishaneden çıktı, ağır abi olmaya karar verdi
03.04.2026 11:07
NTV - Haber Merkezi
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tahliye edildi. Hapishaneden çıkan Övüç, yeni kararlarını açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.
Mahkemedeki savunmasında videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne süren Övüç, eyleminde bir art niyetinin olmadığını iddia ederek yanlış anlaşıldığı için özür dilemişti.
102 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU
Hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Övüç, son duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 102 gün boyunca Tekirdağ’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu kalan Övüç beyazlayan saçlarıyla dikkat çekti.
Cezaevinden çıktıktan sonra ilk paylaşımını oğlu Burak Can ve düğünde kilolarca altın taktığı geliniyle yapan Murat Övüç, duygularını "Bin şükür evlatlarıma kavuştum” diyerek ifade etti.
"SİZLERDEN UZAK KALDIM"
Murat Övüç, ardından bir video da yayınladı. Takipçilerini çok özlediğini belirten ünlü isim, “Tam 3 ay 10 gündür sizlerden uzaktayım” dedi. Bu süreçte kendisini dinlediğini belirten Övüç, “Rehabilite oldum” ifadelerini kullandı. Sosyal medya fenomeni, kendisini yalnız bırakmayan herkese ve Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışanlara da teşekkür etti.
ÖVÜÇ'TEN DEĞİŞİM SİNYALİ
Murat Övüç, sonrasında bir paylaşım daha yaptı. Siyah şapkasıyla objektif karşısına geçen fenomen isim, değişeceğine ve “Murat abi” olarak anılacağına dair vurgu yaptı. Özellikle gençlerin kendisini izlediğini belirten Övüç, onlara örnek teşkil etmek için dikkatli olacağını belirtti.
Övüç, paylaşımında “Yoğun telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. 'Bir değişim mi var?', 'Nedir bu?', ‘Bir ağır gördük seni’ diyorsunuz. Evet, bundan sonra çok ağır olacağım” dedi.
"MURAT ABİ OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"
58 yaşındaki sosyal medya fenomeni, sözlerine “Çünkü evlatlar izliyor bizi, genç nesil izliyor bizi. Onlara güzel örnek olmak adına, onlarla güzel diyalog kurmak adına, onların Murat abisi olmaya, onlarla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya, onların gözünde iyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat abi olarak yoluma devam edeceğim” diye devam etti.