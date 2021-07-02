Murat Övüç'ten oğlu Burakcan Övüç hakkında açıklama: Düşmanlarımız yaptı

02.07.2021 - 11:09 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 11:14
Hürriyet'in haberine göre, Burakcan Övüç’ün babası Murat Övüç videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, “İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı" dedi.
Oğlunu bu videoyu iki yıl önce çektiğinde uyardığını söyleyen Övüç, "Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu” şeklinde konuştu.
"İKİ AYRI SUÇ VAR"
Hukukçular, Burakcan Övüç’ün bu videoda iki ayrı suç işlediği görüşünde hemfikir. Avukat Sema Kılıç videoyla ilgili yaptığı açıklamada “Burakcan Övüç, hareket halinde araç kullanırken camdan tabanca çıkarıp ateş etmek suretiyle Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi uyarınca ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, Burakcan Övüç’ün ateş açtığı yönde evlerin bulunması nedeniyle TCK 170/1 maddesi uyarınca ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir” dedi.
“Silahın yerleşim yeri içerisinde, kontrolsüz bir şekilde kullanımı sebebiyle, çok sayıda kişinin hayatına yönelik bir tehlike oluşmuştur" diyen avukat Duygu Elif Kurt ise ,"Bu sebeple ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu’ kapsamında soruşturma açılması gerekir. İlgili madde gereğince bu suçu işleyenler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir” diye konuştu.
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