Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

"VİDEO ESKİ, GENÇLİK HATASIYDI"

Hürriyet'in haberine göre, Burakcan Övüç’ün babası Murat Övüç videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, “İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı" dedi.

Oğlunu bu videoyu iki yıl önce çektiğinde uyardığını söyleyen Övüç, "Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu” şeklinde konuştu.