Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan, fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

18.07.2021 - 11:40

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha - 1

Fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı.

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha - 2
Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha - 3
Paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Övüç, bu kez de araba kullandığı sırada alkol alarak trafikte dehşet saçtı.
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha - 4
Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi. Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha - 5
Görüntülerde, Övüç'ün otomobil kullanırken arkadaşıyla birlikte yüksek sesle müzik dinleyerek alkol aldıkları yer görülüyor.

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