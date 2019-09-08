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Murat Yıldırım'dan Kim Milyoner Olmak İster kararı

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılma kararı verdi. Yıldırım kariyerine bu yıl yeni diziyle devam edeceğini duyurdu.

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    Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına veda etti.


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    Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Yıldırım, Ramo isimli dizinin başrolünü üstlenecek.


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    Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo."


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    Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu resmi olarak açıklanmazken Yıldırım'dan önce Selçuk Yöntem programda bir süre görev almıştı.


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    Ünlü oyuncu Yıldırım, son olarak Gecenin Kraliçesi dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.
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