Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sevenleri onunla hasret gideriyor
03.03.2026 15:39
İHA
Arabesk müziğin efsanelerinden merhum Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Baki Çiçek, ünlü sanatçının vefat yıldönümünde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Baki Çiçek, aslen Elazığlı ve Antalya'da yaşıyor. Çiçek, 3 Mart 2013'de vefat eden Müslüm Gürses'i anmak için Kocaeli'ye bağlı Gebze ilçesine gitti. Giyim tarzı, saç şekli ve tavırlarıyla Gürses'i aratmayan Çiçek, ilçede “Müslüm Baba”yı hatırlattı.
Gebze'deki kahvehaneye ve berbere uğrayan Çiçek karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, fotoğraflar çekilerek “Baba”yı andılar.
Çiçek'in 30 yıllık taksiciliğin yanı sıra ses sanatçılığı da yaptığı öğrenildi.
"GÜRSES BÜYÜK BİR VARLIĞIMIZDI"
Çiçek, ilçede gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Müslüm Gürses'i rahmetle anana Çiçek, "Ona benzemenin gururunu yaşıyorum, ne mutlu bana. Tabii bu benzerliği taşımak da önemli" dedi.
Gürses'in büyük bir değer olduğunun altını çizen Çiçek, şöyle devam etti:
"Müslüm Gürses Türkiye'nin yıldızıydı, babasıydı. Ona boşuna 'Baba' denilmedi, o bunu fazlasıyla hak ediyor. Eskiden 'Müslümcü' olmayanlar bile şimdi oldu. Ne yazık ki Türkiye'de yaşarken insanın değeri pek bilinmiyor, öldükten sonra kıymete biniyor. Müslüm Gürses büyük bir varlığımızdı."
"ZAMANLA KARDEŞ OLMUŞTUK"
Çiçek, Müslüm Gürses'le geçmişten gelen bir tanışıklıkları olduğunu söyledi. Tanışma hikayelerini anlatırken aralarındaki özel bağa da değinen Çiçek, 1999'da bir mekanda sahne alırken tanıştıklarını belirtti:
"Ben gece saat 00.00'da işi bırakıyordum, o da 00.00'da sahneye geliyordu. Gidip karşısına otururdum. İnsanlar bir ona, bir de bana bakardı. En sonunda beni kulise çağırdı ama çekinip gitmemiştim. Sonra 'Ayağına mı gelelim?' diyerek haber yolladı. Yanına gittim, elini öptüm. Bana çok saygılı biri olduğumu söyledi. Zamanla abi-kardeş gibi olmuştuk. Gündüzleri yanına gitmediğimde arar, nerede olduğumu sorardı."
REKLAM FİLMİNDE OYNADILAR
Gürses ile birlikte bir reklam filminde yer aldıklarını anlatan Çiçek, reklamın yönetmeninin Çiçek'in yerine başka birinin oynamasını istediğini, fakat Müslüm Gürses'in “Hayır” demesi üzerine beraber oynadıklarını da anlattı.