Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sevenleri onunla hasret gideriyor

Çiçek, Müslüm Gürses'le geçmişten gelen bir tanışıklıkları olduğunu söyledi. Tanışma hikayelerini anlatırken aralarındaki özel bağa da değinen Çiçek, 1999'da bir mekanda sahne alırken tanıştıklarını belirtti:

"Ben gece saat 00.00'da işi bırakıyordum, o da 00.00'da sahneye geliyordu. Gidip karşısına otururdum. İnsanlar bir ona, bir de bana bakardı. En sonunda beni kulise çağırdı ama çekinip gitmemiştim. Sonra 'Ayağına mı gelelim?' diyerek haber yolladı. Yanına gittim, elini öptüm. Bana çok saygılı biri olduğumu söyledi. Zamanla abi-kardeş gibi olmuştuk. Gündüzleri yanına gitmediğimde arar, nerede olduğumu sorardı."