Mustafa Denizli yıllar sonra anlattı: 14 yaşında bahtım döndü
20.11.2025 00:03
NTV - Haber Merkezi
Teknik direktör Mustafa Denizli, "Empati" programına konuk oldu. Ünlü isim, Çeşme'de geçen çocukluk yıllarını ve hayatının kırılma noktasını anlattı.
Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Mustafa Denizli, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk oldu.
Kariyerinde birçok başarıya imza atan 76 yaşındaki Denizli, ailesi ve bilinmeyenlerinden bahsetti.
Vefa ile ilgili konuşan Mustafa Denizli, “Vefa, 50 yıl 40 yıl önceydi. Vefa, kelime karşılığını kaybeden bir unsur şu an da. Kendime de adapte ettiğim zaman vefasız diyebilirim! Çok sevdiklerimi çok sık arayamam, hal hatır soramam. Düşünürüm, düşündüklerimi hayata geçiremem, bende o fazla... Kendimde gereği kadar var diyemem! Kendimi dışa vuran vefalılardan değilim" ifadelerini kullandı.
"HEP İZ BIRAKMAK İSTEDİM"
"İz bırakmak sana ne ifade ediyor?" sorusuna yanıt veren Denizli, “Çocukluğumda, gençliğimde gerçek manada çok istemiştim. Bu yolda cesur kararlar aldım, dolayısıyla kaybetmekten korkmadım” şeklinde konuştu.
Ait olmanın başarı ile doğru orantılı olduğunu söyleyen ünlü isim, “Aidiyet hissedersen başarı şansını yukarı çekiyorsun. Gitmek istediğin anda başarı ihtimalini ortadan kaldırırsın” dedi.
"ANNEMİN KUZUCUĞUYDUM"
Bir Rum evinde büyüdüğünü ifade eden Mustafa Denizli, çocukken her gün aynı rüyayı gördüğünü söyledi. Rüyasında merdivenden aşağıya uçtuğunu ve yarı yolda uyandığını belirtti.
Ablası ve ağabeyi olduğunu belirten Denizli, “Annem mevlithandı. Ben annemin kuzucuğuydum, bana düşkün olduğunu belli ederdi” ifadelerini kullandı.
FUTBOLDAN KAZANDIĞI İLK PARAYLA NE YAPTI?
Futboldan kazandığı ilk paranın 3 bin lira olduğunu söyleyen ve otel arsası aldığını belirten Denizli, o parayı babasına götürdüğünü ve babasının çok mutlu olduğunu ifade etti.
Babasının futbolcu olmasını istemediğini söyleyen ünlü isim, “Okuyalım isterdi. O dönem imkanlar kısıtlıydı. Çeşme’den İzmir’e gitmek bile 5 buçuk saat sürüyordu” dedi.
"ÇOCUKLARIMA YETERLİ VAKTİ AYIRAMADIM"
Lal ve Selin adında iki kızı olan Denizli, “Babalıktan sınıfı geçer misin?” sorusunu şu yanıtı verdi:
“Hem geçerim hem kalırım. Mesleğim nedeniyle çocuklarımla beraber büyüyemedim ben, onlar benim hayattaki her şeyim. Çocuklarıma yeterli vakti ayıramadım. Kızım Lal, belediye başkanı olduğu için tüm tatillerimi geçirdiğim Çeşme’ye iki yıldır gitmiyorum."
"HAYATTA NEYİ YAPAMAZSIN DEDİLERSE YAPTIM"
Taylan’ın “Senin bahtının döndüğü yer neresi?” sorusunu da cevaplayan Denizli, “14 yaşındayken kulüpte yönetici olan Prof. Dr. Orhan Cura'nın Çeşme’de bizim sokaktan geçerken beni görüp İzmir’e Altay Spor Kulübü'ne götürmesi oldu” dedi.
15 yaşında Altay Spor Kulübü'nde futbol oynamaya başlayan ünlü teknik direktör, “Bana hayatta neyi yapamazsın dedilerse yaptım” ifadelerini kullandı.