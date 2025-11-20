Mustafa Denizli yıllar sonra anlattı: 14 yaşında bahtım döndü

Lal ve Selin adında iki kızı olan Denizli, “Babalıktan sınıfı geçer misin?” sorusunu şu yanıtı verdi:

“Hem geçerim hem kalırım. Mesleğim nedeniyle çocuklarımla beraber büyüyemedim ben, onlar benim hayattaki her şeyim. Çocuklarıma yeterli vakti ayıramadım. Kızım Lal, belediye başkanı olduğu için tüm tatillerimi geçirdiğim Çeşme’ye iki yıldır gitmiyorum."