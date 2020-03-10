Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Anadolu Ajansı 10.03.2020 - 10:56 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:00
"ONDAN ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"
Dilekçede, kitabın Türkiye çapında satışa sunulduğu ve ilk baskısında, Samyeli ile ilgili olarak, "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.
"25 SENEDE TOPU TOPU 4 KEZ GÖRDÜM"
Samyeli’nin, kitabın yayınlamasıyla birlikte haberdar olduğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" diyerek Sandal'a ikazda bulunduğu belirtilen dilekçede, Sandal'ın ise "Defne Hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim" diyerek kitaptaki beyanlarının yalan olduğunu net ve açık bir şekilde kabul ettiği aktarıldı.