Mustafa Sandal: Emina evlenmek isterse destek olurum
Geçtiğimiz yıl Emina Jahovic'ten boşanan Sandal, artık evlilik defterini kapattığını söyleyerek "Yaman ve Yavuz'a başka kadından kardeş istemiyorum. Artık aşk da aramıyorum, sevgi arıyorum" dedi ve ekledi: Eğer Emina evlenmek isterse ben ona her zaman destek olurum. Saygıyla da karşılarım.
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Mustafa Sandal, eşi Emina Jahovic ile boşanma nedenini, Melis Sütşurup’la ilişkisindeki son durumu ve çocuklarının geleceğiyle ilgili planlarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı. İşte Sandal'ın açıklamalarından satırbaşları:
Geçen yıl boşandığınız Emina Jahovic'le en popüler döneminizde evlendiniz. Evliliğinizin kariyerinizi olumsuz etkilediğine dair bir algı var...
"Hiçbir zaman pop star olma derdim olmadı. Derdim iyi bir insan olarak örnek teşkil etmekti. Bildiğim doğru hayatı yaşamak istedim. Aile kurma, çocuk sahibi olma hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Yaman ve Yavuz'u hiçbir şeye değişmem. Benim starım çocuklarım."
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"Evliliğim de kariyerimi olumsuz etkilemedi açıkçası. Uzun bir yolculuğa çıktık Emina ile 14 sene birlikte olduk. Ve çok dostça ayrıldık.
Görüyoruz işte çok dramatik, kavgalı-dövüşlü ayrılıklar yaşanıyor. Çok yanlış görüntüler ve örnekler veriliyor topluma. Bunların altında ego çatışması var."
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3Jahovic'le boşanmamak için mücadele ettiniz mi?
"Akışa bırakmıştım. Aramızdaki aşk bitmişti. İki yol vardı, ya hayatımıza dost olarak devam edecektik, ya da aynı evlilik içinde ayrı hayatlar yaşayacaktık, ki bu bize yakışmazdı.
Ayrılmaya karar verdik. Çok iyi arkadaşız şimdi. Sağlıklı olan bu. Nedir ayrılık sonrası nefret hali, nedir bu ego? Üç ay önce ölüp bittiğin insandan ayrılınca ölesiye öfke duymak da neyin nesi? Zamanını harcadığın bir insanı böyle öfkeyle hayatından çıkarmak çok yanlış ve sağlıklı bir ruh hali değil.
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4"Egolarından dolayı böyle yapıyorlar. Biz de Emina ile tartışıyorduk ama hiçbir zaman çocuklarımızın yanında sesimizi bile yükseltmedik. Çocuklarımızı düşünerek dostça ayrıldık. Benim için önemli olan çocuklarım ve onların mutluluğu.!
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Eski eşiniz Emina Jahovic evlense nasıl bakarsınız bu duruma?
O benden yaşça küçük. Önünde uzun bir yolu var. Sevgiye layık bir insan. Eğer Emina evlenmek isterse ben ona her zaman destek olurum. Saygıyla da karşılarım.
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Sevgiliniz Melis Sütşurup'la ayrıldınız... Evet. Melis çok iyi bir insan. Birlikte vakit geçirdikama kafamız uyuşmadı. İnsanlar birlikte zaman geçirirler, eğer anlaşamazlarsa da yollarını ayırırlar. Biz de ayrılmayı seçtik.
Peki, hayatınızda biri var mı şu anda?
Hayır yok.
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7Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?
Büyük konuşmak istemem ama benim aklımda ve kalbimde asla böyle bir plan yok. Evliliği deneyimledim ve ben artık evlilik defterini kapattım. Yaman ve Yavuz'a başka bir kadından kardeş gelmesini istemiyorum. Ben artık aşk da aramıyorum. Aşk yerine sevgi arıyorum. Dostluk, paylaşım ve temelinde sevginin, saygının olduğu bir ilişki arıyorum artık.
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