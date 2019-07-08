Mustafa Sandal: Emina evlenmek isterse destek olurum

Sevgiliniz Melis Sütşurup'la ayrıldınız... Evet. Melis çok iyi bir insan. Birlikte vakit geçirdikama kafamız uyuşmadı. İnsanlar birlikte zaman geçirirler, eğer anlaşamazlarsa da yollarını ayırırlar. Biz de ayrılmayı seçtik.

Peki, hayatınızda biri var mı şu anda?

Hayır yok.



