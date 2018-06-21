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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in nöbetleşe tatili

10 yıllık evliliklerini 6 Haziran’da bitiren Emina Jahoviç ile Mustafa Sandal, Göcek’teki teknelerini ortak kullanma kararı almıştı. Oğulları Yaman ve Yavuz ile teknede tatil yapan Mustafa Sandal, önceki gün nöbeti Emina Jahoviç’e bıraktı.

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    Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, Ocak 2008’de nikah masasına oturmuş, çocuklarına rağmen 6 Haziran’da boşanmıştı. Eski çift Göcek’teki müthiş yazlıklarını ve servet değerindeki teknelerini ortak kullanma kararı almıştı.

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    Mustafa Sandal ‘Babalar Günü’nü oğulları Yavuz ve Yaman ile teknede geçirmiş, annesi Tülin İleri de üçlüye eşlik etmişti.
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    Önceki gün Mustafa Sandal ve annesi tekneden indi, Emina Jahovic bindi.
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    36 yaşındaki Emina Jahovic hiç durmadan 500 metre yüzdü, gözlüklerini takıp dalış yaptı.
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    Yaman’ın (9) tek başına zodyaka binmesine izin vermedi. Bu konuda tekne personelini sık sık uyardı.
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    Yavuz’u (6) ise deniz scooter’ı ile tur atarken gözünün önünden ayırmadı.
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    Tekne personeli elinde havluyla Emina Jahovic’in denizden çıkmasını bekledi.
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    Emina Jahovic sudan çıkan Yavuz’u havluya sardı ve kucağına aldı.
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    Emina Jahovic akşamüstü de karaya çıkıp yürüyüş yaptı.
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    Emina Jahovic'in Göcek koylarındaki tatilinde kareler..

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