Mustafa Sandal'a ne oldu? (Ünlülerin değişimi)

1 Mustafa Sandal (48), önceki gün Akmerkez’de kameralara yansıdı. İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı.

2 Milliyet'in haberine göre; Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu. Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savundu.

3 OZAN GÜVEN Son olarak Fi dizisindeki Can Manay karakterine hayat veren Ozan Güven, yeni filmi 2 Arada için imajını tazeledi.

4 Güven, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 2 Arada'daki rolü için sakallarını keserek bıyık bıraktı.

5 EDİS Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Edis imaj yeniledi.

6 27 yaşındaki Edis, yeni imajını "Bye" notuyla yayınladı.

7 DİLAN ÇİÇEK DENİZ Los Angelas’ta Victoria’s Secret 'ın seçmelerine katılmasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz saçlarını kestirdi.

8 Yaşamayanlar dizisinin galasında sevgilisi Furkan Andıç ile görüntülenen oyuncu yeni imajıyla tüm bakışmarı üzerine topladı.

9 23 yaşındaki oyucunun yeni imajını Instagram hesabından Luna ile tanışın (Meet “Luna”) başlığıyla paylaşması kafaları karıştırdı. Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in, dizinin 2. yeni sezonunda da imaj değiştirmiş haliyle mi yer alacağı yoksa farklı bir rol mü canlandıracağı merak konusu oldu.

10 Vatanım Sensin dizisindeki rolü bitince saçlarını kestiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in organize ettiği 36’ncı yaş kutlamasında yeni imajıyla dikkat çekti.

11 Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesi üzerine Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mekan kapısına gelerek poz verdi. Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi ve ekledi: 5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor.

12 Yaz başında saçlarını kısacık kestiren Korel, 36. yaş gününde saçlarını jöleleyerek geriye doğru yatırdı ve farklı bir model tercih etti.

13 Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

14 GONCA VUSLATERİ Oyuncu Gonca Vuslateri, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Vuslateri, saçlarına kaynak yaptırarak uzattı.







15 Yıllardır kısa saçla görmeye alışık olduğumuz 31 yaşndaki Gonca Vuslateri, imajındaki büyük değişikliği Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

16 HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.



1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

17 BURCU BİRİCİK Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı, Çiçero filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan Biricik, Marilyn Monroe ve Emel Sayın’a benzetildi.

18 BORAN KUZUM Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Son olarak’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum , dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

19 25 yaşındaki oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi. Kuzum, yeni sezon için birkaç projeyi değerlendirdiğini de belirtti.

20 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü.

21 'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.

22 AMİNE GÜLŞE 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.





23 Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

24 ESRA AKKAYA Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

25 Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

26 SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI 2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü.

Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi. (Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

27 MURAT BOZ Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.



Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.



18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

28 MURAT BOZ

29 CEM YILMAZ Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi.

30 SILA Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.

31 37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi.

32 BAŞAK DİZER Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

33 BAŞAK DİZER 40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır.

34 ELÇİN SANGU Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.

35 ELÇİN SANGU Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti. Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler

36 Fahriye Evcen

37 Hadise

38 Özcan Deniz

39 Almeda Abazi

40 Esra Erol

41 Şeyma Subaşı

42 Tarkan

43 Sezen Aksu

44 Ebru Gündeş

45 Birce Akalay

46 Sibel Can

47 Pınar Altuğ

48 Deniz Akkaya

49 Gülşen

50 Ebru Şallı

51 Ayşecan Tatari

52 Ajda Pekkan

53 Seda Sayan

54 Çağla Şikel

55 Hande Yener

56 Gizem Hatipoğlu

57 Ceyda Ateş

58 Deniz Baysal

59 Mahsun Kırmızıgül

60 Gökçe Bahadır

61 Emina Sandal

62 İrem Sak

63 Petek Dinçöz

64 Tuğba Özay

65 Tuvana Türkay