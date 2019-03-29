Mustafa Uslu Erkan Petekkaya'nın uçak krizine açıklık getirdi

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Erkan Petekkaya 'nın Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta olay çıkardığı ve alkollü olduğu için görevliler tarafından uçaktan indirildiği iddia edildi.

2 OLAY ANI KAMERADA



Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya'nın uçaktan indirildiği anlar kameralara yansıdı.

3 Petekkaya'nın uçaktan inerken "Sevgili arkadaşlar, bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye...Vallahi ben yapmadım' demesi dikkat çekti.

4 MUSTAFA USLU'DAN DESTEK GELDİ

Erkan Petekkaya'nın videosunu izleyen yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'ya destek oldu. Ünlü yapımcı önce Instagram'dan paylaşım yaptı sonra canlı yayına katıldı.

5 Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı; Yazıklar olsun sana bunu yaşatanlara, Adam gibi adam Erkan Petekkaya... Arkadaşım, dostum... Sen, 'ben yapmadım, ben yapmadım' derken benim yüreğim acıdı. Yazıklar olsun sana bu tezgahı kuranlara. Hepsini Allah’a havale ediyorum.

6 Daha sonra 2.Sayfa programına telefonla bağlanan yapımcı Mustafa Uslu, uçakta neler yaşandığını anlattı. Uslu, Erkan Petekkaya'nın mağdur olduğunu söyledi. Uslu ''Bence Erkan'a bir tezgah kuruldu. Erkan Petekkaya bir baba, eşinin sevgili kocası… Erkan ile konuştum, yapılanlardan dolayı çok üzgündü.Kendisine fiziki bir şey yapılmış bu durumdan çok rahatsız olmuş. Bunu dile getirmeye çalışınca da 'sarhoş, bilmem ne' diye ithamlarda bulunulmuş…" dedi.





7 Uslu sözlerine şöyle devam etti: 'Bunu bana neden yapıyorsunuz, aranızda bulunmam suç mu?' demiş Erkan… İnsanlar da olayı farklı yerlere çekti. Olayın aslı şu kalabalıkta bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor, ondan sonra olaylar gelişiyor…''









