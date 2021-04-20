Mustafa Üstündağ'dan Bodrum'daki ralli kavgası açıklaması: Biz darp edildik!

Kendinin eli silahlı mafya gibi lanse edilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Mustafa Üstündağ, "İki üç gündür telefonumu kapalı tutuyorum. Eli silahlı mafya gibi lanse edildim. Bana diyorlar ki 'Telefon açtın, adam çağırdın.' Yol bilmiyorum iz bilmiyorum. Nereye gideceğim? Oraya adam çağıracak olsam 60 yayındaki kebapçıyı mı çağırırım? Vurulan bu abimiz. Vurulduğu halde gözaltında tutuldu" ifadelerini kullandı.

Üstündağ, olay sonrası çevredekiler tarafından alıkonulduklarını söyledi. Oyuncu, "Bizi 30 dakika alıkoydular. Hürriyetimizden yoksun bıraktılar. Bariyerleri indirdiler. Ya siz güvenlik kuvveti misiniz? Ya da orada neden güvenlik kuvveti yok?" dedi.