Mustafa Yıldıran'dan (Hafız) Söz'e veda (Söz dizisinde kim kimdir)

BURCU BİNİCİ SÖZ KADROSUNDA

Oyuncu Burcu Binici, Söz dizisinin kadrosuna katılan isimlerden. Binici, narkotik başkomiseri olan Ceren karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Seyircileri, sürpriz gelişmelerin beklediği yeni bölümlerde Tim, Karabayır halkını tehdit eden büyük bir sorunu çözmek için Ceren komiserle omuz omuza görev alacak.



BURCU BİNİCİ KİMDİR?

Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Aslen Rize Hemşin'li olan Binici'nin çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçti. İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı. Şan eğitimi alan oyuncu, asma davul ve nagarada çalıyor.

Binici, iseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Akbank Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.



Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizisinde oynadı.



Burcu Binici, 18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi. İki ay sonra boşanma kararı aldı ve 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.



Filmleri ve Dizileri :

2012 - Uçurum

2012 - Biz Babasız Büyüdük

2012 - 6 Mantı

2012 - Sarı Siyah

2010 - 2012 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Bir Bulut Olsam

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009 - Bir Bulut Olsam





İşte Söz dizisine yeni sezonda katılan isimler ve oyuncu kadrosu...