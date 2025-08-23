Mutfağınızdaki en büyük düşman: Böbrekleri diyalize sürüklüyor

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI



Masada tuz ekmek yerine, gerekirse yemeğe az miktarda ekleyin.



Tuz yerine otlar, baharatlar, limon suyu veya sirke tercih edin.



Konserve, işlenmiş ve fast food ürünlerinden uzak durun.



DASH gibi kan basıncını düşüren diyetler hem kalp hem de böbrek sağlığı için faydalı.



Potasyum bazlı alternatifler bazı durumlarda faydalı olabilir; ancak böbrek sorunları varsa doktor onayı alın.



Uzmanlar, böbreklere yönelik bu basit önlemlerin, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini vurguluyor.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.