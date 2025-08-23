Mutfağınızdaki en büyük düşman: Böbrekleri diyalize sürüklüyor
Aşırı tuz tüketimi, böbrek sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, fazla sodyum alımının kronik böbrek hastalığına yol açabileceğini ve ölüm riskini artırabileceğini belirtiyor. Araştırmalar, düzenli tuz kullanımı ile böbrek fonksiyon bozukluğu arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.
Böbrekler, vücudun filtreleme sisteminden çok daha fazlasını üstleniyor. Kanı temizliyor, sıvı dengesini sağlıyor, kimyasal ve mineral dengesini yönetiyor. Ayrıca kan basıncını düzenlemeye ve kırmızı kan hücresi üretimini desteklemeye yardımcı oluyorlar. Bu nedenle, sessizce çalışan böbreklerin sağlığına özen göstermek hayati önem taşıyor.