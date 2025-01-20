Mutluluğu yakalamak için 10 dakika rutini: Vücudunuzdaki gerginlik hissinden kurtulmak çok kolay

SAHİP OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ DÜŞÜNÜN (3 dakika)

Nefesinizi sakinleştirdikten sonra odağınızı minnettarlığa kaydırın. Minnettar olduğunuz üç şeyi düşünün. Bu, iyi bir gece uykusu, sevdikleriniz veya daha sonra tadını çıkaracağınız bir fincan çay kadar basit bir şey olabilir. Bunları zihninizde canlandırın ve size getirdikleri neşe ve sıcaklığı hissetmenize izin verin. Bunu yaparken nazikçe gülümseyin; bu, ruh halinizi anında iyileştirebilecek küçük bir jesttir.



Neden işe yarıyor: Minnettarlık, odak noktanızı eksik olan şeylerden halihazırda sahip olduğunuz şeylere kaydırmanıza yardımcı olarak mutluluk ve memnuniyeti teşvik eder.