Müzemmil Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Müzemmil Suresi meali ve tefsiri

MÜZEMMİL SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Genellikle standart Mushaf düzeninde 573. ve 574. sayfalarda yer alır. Bu sıralamada sure 573. sayfada başlar ve 574. sayfada tamamlanır. Aynı düzeni takip eden Kur’an nüshalarında surenin bu sayfalarda bulunduğu görülür.



Farklı baskılarda ufak kaymalar olabilir. Fakat en yaygın kullanılan dizgide, 29. cüzün sayfaları arasında bu şekilde görünür. Sure iki sayfaya yakın bir uzunluktadır.



Müslümanlar genelde hatim okurken 29. cüz içerisindeki sıralamaya göre bu sureye ulaşır. İsteyenler sayfa numarası yerine cüz takibini de kullanır. Mushaf’ın geneli 604 sayfa olan baskılarda bu sure, söz edilen kısımda yer alır.



Müzzemmil suresi aynı sayfaların paylaşımı içinde komşu surelerle yan yana bulunur. Bu nedenle 29. cüzde kolayca bulunabilir. İki sayfa da çok uzun olmadığı için yüzünden okurken kısa sürede tamamlanabilir.





MÜZEMMİL SURESİ KAÇ SAYFA?

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MÜZEMMİL SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Müzzemmil suresi yaklaşık olarak 1,5 sayfa kadar bir yer tutar. 573. sayfada başlar ve 574. sayfada tamamlanır. Bu yüzden iki tam sayfayı kaplamasa da iki sayfaya yakın bir alanı kapsar.Okunması uzun sürmediği için sık sık tekrar edilmesi rahat olur. Hızlı okuyanlar bir iki dakika içinde bitirebilir. Tecvidli ve tane tane okunması durumunda biraz daha vakit almakla birlikte, yine de kısa bir sure sayılır.Standart Kur’an baskısında bu şekilde sıralanır. Farklı dizgilerde sayfa düzeni değişebilir ama genel olarak aynı cüz içinde benzer sayfa aralıklarında bulunur. Mushaf takibi yapanlar kolaylıkla surenin yerini fark eder.Kısa sureler grubunda olmasa da orta uzunlukta sayılır. Toplam 20 ayet olduğu için, diğer çok kısa surelerle kıyaslandığında biraz daha uzundur. Yine de metin miktarı bakımından pratik ve çabuk ezberlenebilen bir suredir.Müslümanlar arasında Müzzemmil suresinin gece ibadetine teşvik eden içeriği nedeniyle özel bir yeri bulunur. Manevi yönden güç kazanmak ve gönül huzuru aramak isteyenler bu sureyi okumayı sıkça tercih eder. Gece namazı ve Kur’an tilavetine vurgu yapması, kalbe huzur ve ruhsal olgunluk verdiği düşüncesini kuvvetlendirir.Halk arasında, bereket ve rızık genişlemesi için bu surenin okunmasının faydalı olacağı inancı yaygındır. Okuyan kişinin dünya meşgalesinde Rabbinden yardım göreceği, manevi sığınak bulacağı ifade edilir. Düzenli şekilde okunduğunda iç sıkıntıların hafifleyeceğine ve sabrın artacağına dair olumlu bir düşünce vardır.Dini kaynaklarda bütün Kur’an surelerinin insana iyilik sunduğu belirtilir. Fakat Müzzemmil suresi içeriği itibariyle gece ibadetini öne çıkarır ve ibadet hayatına canlılık katar. Bu sure, kalbi Allah’a yöneltmek için müminin adeta bir rehberi gibidir.Bazı geleneksel uygulamalarda bu sure, dualardan önce okunur. Zor durumlarda manevi dayanak istenirken Müzzemmil suresinin okunmasının kalbi sakinleştirdiğine inanılır. Korku ve üzüntü anında okuyanlar daha derin bir manevi ferahlık hisseder.Düzenli okunduğu takdirde ibadette devamlılığı kolaylaştırdığı yönünde rivayetler mevcuttur. Sabır, tevekkül ve Allah’ın yardımı temalarını kalbe yerleştirdiği için moralsizliği giderir. Tam manasıyla okuyup anlamaya gayret eden kişinin, suredeki mesajlardan etkilenmesi beklenir.Kur’an-ı Kerim 30 cüz halinde bölümlere ayrılır. Müzzemmil suresi bu cüzlerden 29. cüz içerisinde yer alır. 29. cüz, Mülk suresi ile başlayıp Mürselat suresi ile biter ve Müzzemmil de bu kısımda bulunur.Bu sure, Cin suresinden sonra ve Müddessir suresinden önce gelir. 29. cüzde sıralanan sureler içinde ortalara yakın bir konumdadır. Bu cüz, Tebareke cüzü olarak da anılır.Müslümanlar hatim yaparken cüz cüz okuduklarında, 29. cüz sırasında Müzzemmil suresini görebilir. Böylece sure, arka arkaya gelen diğer surelerle birlikte tamamlanmış olur. Cüz takibi yapanlar, 29. cüzü ele aldıklarında genellikle bu sureyi okur.Arayanlar için cüz numarası, surenin bulunmasında kolaylık sağlar. Çünkü sayfa numaraları değişse de cüz sırası sabit kalır. 29. cüz okunduğunda, bu sure de doğal bir geçiş halinde karşılaşılan sureler arasında yer alır.