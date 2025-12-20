Müzik terapisiyle tavuk üretimini artırdı. Tavuklarda yumurta verimi nasıl artırılır?
20.12.2025 15:09
İHA
Kars'ta tavuk üreticiliği yapan Ercan Yıldırım, kümesindeki tavuklara müzik terapisi uyguladı. Yıldırım uyguladığı çalışmanın tavukları üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirtti.
Yaklaşık bir süre önce şehir yaşamını bırakıp köye taşınan Ercan Yıldırım, yaşadığı evin bahçesindeki kümeste tavuk beslemeye başladı. 10 tavukla üretime başlayan Yıldırım, başlangıçta sadece ailesinin yumurta ihtiyacını karşılamak amacıyla başladığını söyledi. Yıldırım verilen tavsiyeler üzerine tavuklarına müzik terapisi uygulamaya başladı. Uygulamanın ardından üretimin artmasıyla tavuk sayısını 150'ye çıkaran Yıldırım, artık yumurta satışına başladığını söyledi.
"MÜZİK, YUMURTA VERİMİNE OLUMLU YANSIYOR"
Tavsiye üzerine kümese basit bir müzik sistemi kurduğunu anlatan Yıldırım, tavukların strese karşı oldukça hassas olduğunu fark ettiğini söyledi. "Dışarıdan gelen ani ve yüksek sesler tavukları huzursuz edebiliyor. Kümeste sürekli bir ses olması, bu dış etkenleri bastırıyor" diyen Yıldırım, müziğin hayvanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğunu vurguladı.
Arka planda, yüksek olmayan bir ses seviyesinde müzik çaldıklarını belirten Yıldırım, "Tavuklar daha sakin oluyor. Bu durum doğrudan yumurta verimine de olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.
TAVUKLARDA YUMURTA KALİTESİ NASIL ARTIRILIR
Tavukların yumurta verimi artırmak ve doğru beslenmek doğru oranlıdır. Kaliteli beslenmek yumurta kalitesini artırırken tavuk sağlığını da korur. Tavukların sağlığı ve yumurtlama kalitesi için protein-kalsiyum kaynakları, tahıllar, vitaminler, besinler. yağ asitleri ve su kullanımına dikkat edilmesi büyük önem taşır.
Beslenmenin yanı sıra tavukların kümes ortamları, maruz kaldıkları sıcaklık derecesi ve aydınlatmın da yumurta veriminde dikkat edilmesi gereken kritik noktalardır. Günde 14-16 saatlik aydınlatma ve 18-24 derece aralığındaki sıcaklık, yumurta kalitesini oldukça artırır.
Tavukların yaşam alanlarında strese maruz kalmamaları ve doğal dengelerinin bozulmaması da çok önemli noktalardan biri. Bu unsurlara dikkat edilmesi hem hayvanın refahını artırır hem de ekonomik sürdürülebilirliği sağlar.