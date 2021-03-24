Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın hayatını kaybeden babası Celal Filiz (69), Edirne'nin Ekmekçi köyünde corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

DHA 24.03.2021 - 14:52

Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 1
Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 2

Corona virüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.

Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 3

Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. 

Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 4
Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 5
İşte cenazeden yansıyan diğer kareler...
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 6
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 7
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 8
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 9
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 10
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 11
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 12
Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı - 13

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