NAACP Image Ödülleri kırmızı halısında şıklık yarışı
ntv.com.tr
Her yıl sinema, televizyon, müzik ve edebiyat dünyasının farklı ırklardan ve kültürlerden isimlerinin onurlandırıldığı NAACP Image Ödülleri’nin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı.
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1Lupita Nyong'o
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2Michael B. Jordan
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3Danai Gurira
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4Beyonce
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5Tai Beauchamp
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6Yara Shahidi
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7Tika Sumpter
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8Chadwick Boseman
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9Trevor Noah
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10Malinda Williams
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11Letitia Wright
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12Cynthia Erivo
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13Angela Rye
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14Tracee Ellis Ross
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15Sanaa Lathan
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16Okera Banks
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17Tiffany Dena Loftin
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18Melanie Liburd
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19Lupita Nyong'o, Vin Diesel
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20Sterling K. Brown
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21Jay-Z