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NAACP Image Ödülleri kırmızı halısında şıklık yarışı

ntv.com.tr

Her yıl sinema, televizyon, müzik ve edebiyat dünyasının farklı ırklardan ve kültürlerden isimlerinin onurlandırıldığı NAACP Image Ödülleri’nin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı.

  • 1

    Lupita Nyong'o
  • 2

    Michael B. Jordan
  • 3

    Danai Gurira
  • 4

    Beyonce
  • 5

    Tai Beauchamp
  • 6

    Yara Shahidi
  • 7

    Tika Sumpter
  • 8

    Chadwick Boseman
  • 9

    Trevor Noah
  • 10

    Malinda Williams
  • 11

    Letitia Wright
  • 12

    Cynthia Erivo
  • 13

    Angela Rye
  • 14

    Tracee Ellis Ross
  • 15

    Sanaa Lathan
  • 16

    Okera Banks
  • 17

    Tiffany Dena Loftin
  • 18

    Melanie Liburd
  • 19

    Lupita Nyong'o, Vin Diesel
  • 20

    Sterling K. Brown
  • 21

    Jay-Z
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