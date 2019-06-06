"Nadir Eserler Koleksiyonu" öğrencilerin hizmetinde (16. yüzyılın tarihi kitapları)

Eser çeşitliliği ile Türkiye'de benzeri olmayan koleksiyonun dikkat çeken ögeleri arasında aynı zamanda, Türkler hakkında Batı'da yazılmış önemli eserlerle birlikte harf inkılabından önce basılan Osmanlıca pek çok eser, üniversitenin tarihini anlatan eserler ve üniversitenin şimdiye kadar ki tüm yıllıkları, 17. yüzyıldan kalma bir İtalyanca-Osmanlıca sözlük, Sabiha Gökçen'in 1995'te imzalamış olduğu ve 1982 basımı bir kitap, 1946 basımı olup Asaf Halet Çelebi'nin Peride Celal'e imzalı hediyesi olan kitap gibi tarihi ve manevi değeri olan eserler bulunuyor.

Koleksiyonda İbrahim Müteferrika tarafından basılmış ilk 17 eserin dördü hariç ve Müteferrika'nın ölümünden sonra yine onun matbaasında basılmış yedi eserden ikisi hariç tüm eserler, araştırmacıların kullanımına sunuluyor.