Nafile namazı nasıl kılınır? Nafile namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi

NAFİLE NAMAZI NEDİR VE NASIL KILINIR?

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

HANGİ VAKİTLERDE NAFİLE NAMAZI KILINIR?

Nafile namazın kılınış biçimi, farz namazların kılınışıyla aynıdır. İftitah tekbiri, Fatiha ve ardından kısa bir sûre veya birkaç âyet okunur. Sonra rükû, secde ve oturuşlarda okunan dualar normal namazlarda olduğu gibidir. İki rekâtlık nafile namaza niyet edilirken, “Allah rızası için nafile namaz kılmaya” şeklinde içten niyet etmek yeterlidir. Kişi isterse dört, altı ya da daha fazla rekât kılabilir. Bu tamamen kişinin isteğine bağlıdır.Nafile namazlar genelde iki rekât halinde kılınır. Hz. Peygamber’in (s.a.v) çoğu nafileyi iki rekât şeklinde kıldığı rivayet edilir. Bununla birlikte bazı nafileler dört, altı, sekiz, on, on iki veya yirmi rekât olarak da kılınabilir. Mesela teravih namazı genelde yirmi rekât kılınır, tesbih namazı ise dört rekâttır. Belirli bir rekât sayısı bildirilmemişse, fakihler en fazla on iki rekât kılınabileceğini söylemiştir. Bu konuda kesin bir sınırlama yoktur. Kişi, her iki rekâtta bir selam vererek ister iki, ister dört ya da altı rekât olarak devam edebilir. Her iki rekâtta bir selam vermek, sünnete uygunluk açısından daha faziletli görülür.Nafile namazlar, kerahat vakitleri hariç günün her saatinde kılınabilir. Kerahat vakitleri; güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken olan zaman dilimleridir. Bu vakitlerde nafile namaz kılmak uygun görülmez. Güneş doğduktan sonraki yaklaşık kırk beş dakikalık süre ve güneş batmadan önceki son kırk beş dakika kerahat vakti sayılır. Bu sürelerde farz borçlar dışında namaz kılmamak gerekir. Bunun dışında, gün içinde veya gece herhangi bir zamanda nafile kılınabilir. Mesela gece yarısından sonra teheccüd kılmak oldukça faziletli kabul edilir. Yeter ki vakit farz namazlara engel olmasın ve kerahat dilimlerine denk gelmesin.