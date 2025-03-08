Nafile namazı nasıl kılınır? Nafile namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi

NAFİLE NAMAZI İÇİN NİYET NASIL EDİLİR, NAMAZ NASIL KILINIR?

Nafile namaza niyet etmek farz namazlardaki gibi kalpten yapılır. “Allah rızası için nafile namazı kılmaya” şeklinde düşünmek yeterlidir. Bu niyeti dil ile de söylemek mümkündür ancak kalpteki yöneliş esastır. Kılınışı da farz namaz gibidir. Ayakta iftitah tekbiri alındıktan sonra Fatiha ve kısa bir sûre ya da en az üç âyet okunur. Rükû ve secde tam yapılır. İki rekâtlık namazlarda, ikinci rekâtta Tahiyyat ve salavatlar okunur ve selam verilir. Dört rekât olarak kılınacaksa ikinci rekâtta Tahiyyat okunur, üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve dördüncü rekâtın sonunda salavatlarla birlikte selam verilir.





NAFİLE NAMAZI EVDE NASIL KILINIR?

NAFİLE NAMAZI CEMAATLE KILINIR MI?

Nafile namazlar evde de kılınabilir. Hz. Peygamber (s.a.v), farz dışındaki namazların evlerde kılınmasını tavsiye etmiştir. Bunun hikmeti, ev ortamını ibadetle canlandırmak ve kişiyi gösterişten uzak tutmaktır. Evde kılınan nafilede de abdest, kıbleye yönelme ve temiz bir mekân gibi tüm şartlar aynen geçerlidir. Sessiz, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir köşe tercih edilir. İki rekât halinde kılınan nafileler daha sık yapılsa da dört veya daha fazla rekât şeklinde kılmak da mümkündür. Kişi aile fertleriyle de nafile namaz kılabilir. Özellikle teheccüd, kuşluk veya evvâbîn gibi namazlar rahat bir şekilde evde eda edilebilir ve bu sayede maneviyat güçlenir.Nafile namazlar genelde tek başına kılınır ama istisna durumlarda cemaatle de kılınabilir. Teravih, bunun en bilinen örneğidir. Ramazan ayında yatsıdan sonra teravih namazı cemaatle eda edilir. Küsuf ve hüsuf gibi güneş ve ay tutulması namazları da Hz. Peygamber döneminde cemaatle kılınmıştır. Tesbih namazı gibi özel nafileleri cemaatle kılmak da mümkündür. Fakat cemaatle kılınmadığında da sevap alınır. Nafile için cemaat şart değildir. Kişi tek başına kıldığında da aynı ibadet değerini taşır. Bu konuda zorlama söz konusu değildir. Yeter ki ibadet bilinci ve samimiyet korunarak namazlar kılınsın.