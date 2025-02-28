Namaz kılmayan oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre namaz kılmayan oruç tutabilir mi?

NAMAZ KILMAYANIN ORUCU KABUL OLUR MU?

Namaz kılmayan kişinin tuttuğu orucun, Allah katında da kabul olması mümkündür. İslam’da her farz ibadetin sevabı ayrı değerlendirilir. Namaz kılmamak büyük bir kusur olsa da samimiyetle tutulan oruç, kendi sevabını taşır. Âlimlerin çoğuna göre “Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz” şeklindeki söylemler, dinin genel esaslarıyla örtüşmez. Çünkü oruç farzdır ve kimin tutacağına dair namaz şartı konulmamıştır. Allah Teâlâ, iyi niyetle yapılan ibadetleri karşılıksız bırakmayacağını bildirmiştir. Namaz eksikliği, orucun kabulüne mutlak bir engel değildir. İbadetlerin birbirinden bağımsız da sevap değeri vardır. Bu yüzden namaz kılmayanın tuttuğu oruç, Allah dilerse kabul olunabilir.





NAMAZ KILMAYANIN ORUCU MAKBUL MÜDÜR?

NAMAZ KILMAYANIN ORUCU BOŞA GİDER Mİ?

NAMAZ KILMAYANIN ORUCU BOZULUR MU?

Namaz kılmayanın tuttuğu orucun fıkhen makbul olduğu kabul edilir. Fakat namazın terk edilmesi, diğer ibadetlerden alınacak manevi hazzı ve dereceyi azaltabilir. İslam âlimleri, namazın dinin direği olduğunu ve diğer ibadetlerin kemale ermesi için namazın önemini vurgular. Namaz eksikliği, orucun manevi olgunluğunu etkileyebilecek bir faktör olabilir. Buna rağmen, orucun geçerliliği veya makbuliyeti tamamen ortadan kalkmaz. Orucunu tutan, sevabını alır; fakat namazın da ayrı bir farz olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak, oruç makbul sayılır; namazın kılınmaması ise ayrı bir manevi kayıptır.Namaz kılmayan kişinin tuttuğu oruç boşa gitmez. Oruç, kendi şartlarına uyulduğu sürece sevap kazandıran bir ibadettir. Kılınmayan namazlar, elbette ayrı bir günah olarak değerlendirilir. Ancak bu durum, orucun geçersiz olduğu anlamına gelmez. Fıkıhta, “Bir ibadeti terk etmek, diğerini de geçersiz kılmaz” ilkesi bulunur. İbadetlerden elde edilen sevaplar, ayrı ayrı kaydedilir. Namaz kılmayanın oruç sevabı kazanması mümkündür, çünkü oruç vazifesini yerine getirmektedir. Oruç tutan ama namaz kılmayan kişi, oruçtan dolayı kazandığı sevabı alır; namaz borcu ise başka bir yükümlülük olarak kalır.Namaz kılmamak, orucu bozan bir davranış değildir. Orucu bozan fiiller, yeme-içme veya cinsel ilişki gibi net olarak tanımlanmıştır. Namazı kılmayan bir kişi, bu yüzden orucun temel koşullarını ihlal etmiş sayılmaz. Günahları farklı alanlarda olabilir, fakat oruç ibadeti kendi kuralları içinde tamamlanır. Dolayısıyla namaz kılmayan biri, imsak vaktinden iftara kadar yeme içmeden uzak durduğunda orucunu bozmamış olur. Namazsızlık, orucun sıhhatine engel teşkil etmez. Bu nedenle oruç, dinen geçerli şekilde sürer. Ancak namazın ayrı bir farz olduğunun ve terk edilmesinin farklı bir sorumluluk doğurduğunun altı çizilir.