Namaz kılmayan oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre namaz kılmayan oruç tutabilir mi?

NAMAZ KILMAYAN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Oruç, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sahibi olan her Müslümana farzdır. Bu sebeple namazı ihmal eden birisi, oruç borcunu da yerine getirmekten kaçınmamalıdır. Büyük din âlimleri, “Namaz kılmayan oruç tutamaz” şeklinde bir hüküm olmadığını belirtir. Namaz kılmamak ayrı bir günah, oruç tutmak ise ayrı bir sevaptır. İbadetler arasında böyle bir şartlılık yoktur. Bu yüzden namaz kılmayan birisi de Ramazan ayında veya başka zamanlarda oruç tuttuğunda, orucu dinen geçerli sayılır.Namaz kılmayan kişi oruç tutabilir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. İbadetler, birbirini tamamlamakla birlikte ayrı sorumluluklardır. Namazı aksatan bir Müslümanın da Ramazan orucunu tutması gerekir. Din âlimleri, “Bir ibadeti yapmıyor olmak diğerini de bırakmayı gerektirmez” şeklinde görüş bildirir. Yani namaz kılmıyor olmak, oruçtan vazgeçmeye sebep olmamalıdır. Kişi, yapabileceği tüm ibadetleri yerine getirdiğinde sevap kazanır. Namaz ihmal edilse de orucun farz olduğu gerçeği değişmez. Oruç tutarak iki ibadetten birini ifa etmek, hepsini terk etmekten daha iyidir. Bu sayede oruç tutan kişi, manevî bağını güçlendirip zamanla namaza da başlama fırsatı yakalayabilir.Namaz kılmayan bir Müslüman da oruç tutmakla yükümlüdür. Oruç farz bir ibadettir ve her Müslümanın yerine getirmesi gereklidir. Namaz kılmıyor olmak, kişinin oruç yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu durum, dinen açıkça belirtilmiştir. İslam’da hiçbir ibadet diğerine bağlı şekilde farz kılınmaz. Namaz borcu, oruç borcunu etkilemez. Dolayısıyla namazını aksatan biri de Ramazan ayında orucunu tutmak zorundadır. Tutmadığı her oruç, ayrı bir borç ve sorumluluktur. Dini kaynaklarda namazın ve orucun ikisinin de önemine vurgu yapılır. Sonuç olarak, namaz kılmayan kişi bile ergenlik çağına girmişse, oruç ibadetini yerine getirmek mecburiyetindedir.Namaz kılmayan bir kişinin tuttuğu oruç geçerli kabul edilir. İslami kaynaklarda orucu bozan şeyler, yeme-içme ve cinsel ilişki gibi eylemler olarak açıklanır. Namaz kılmamak, orucun sıhhatini doğrudan bozmaz. Elbette namazı terk etmek ayrı bir günahtır, ancak bu, orucun geçerliliğini etkilemez. Fıkıhta, “Biri yapılmadı diye diğeri de hükümsüz olmaz” kuralı bulunur. Namazı aksatan bir Müslümanın tuttuğu oruç, diğer şartlarını yerine getirdiği sürece makbul sayılır. Bu durum, din âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından da kabul görmüştür. Yani namazsız geçen dönemde tutulan oruç, yerine getirilmesi gereken farz ibadeti karşılamış olur.