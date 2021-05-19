Naomi Campbell anne oldu

90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, 50 yaşında anne oldu. Ünlü model bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

ntv.com.tr 19.05.2021 - 08:07

Naomi Campbell anne oldu - 1
90'lı yılların fırtına gibi esen ünlü süper modeli Naomi Campbell, artık bir kız bebek annesi olduğunu duyurdu.
Naomi Campbell anne oldu - 2

50 yaşındaki Campbell, Instagram'dan bebek ayağı fotoğrafı paylaşarak haberi duyurdu.

Ünlü model, "Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti. Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok" ifadesini kullandı.

Naomi Campbell anne oldu - 3
Campbell'in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor. Ünlü modelin sözcüsü daha fazla bilgi vermedi.
Naomi Campbell anne oldu - 4

Haberi duyurmasının ardından moda dünyasından pek çok ünlü isim Campbell'i tebrik etti. 

Naomi Campbell anne oldu - 5

Campbell, 2017'de İngiliz Evening Standard gazetesine verdiği röportajda anne olma isteğini şöyle dile getirmişti: 

"Çocuk sahibi olmayı hep düşünüyorum. Ama şimdi bilim sayesinde sanırım bunu istediğim zaman yapabilirim."

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER