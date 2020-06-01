Naomi Campbell ile Pat McGrath iş birliği

Şu sıralar metroda verdiği pozlarla gündemde olan ünlü model Naomi Campbell, makyaj sanatçısı Pat McGrath ile birlikte çalışacak.

Abone ol Paylaş







01.06.2020 - 09:46

Mother olarak bilinen İngiliz makyaj sanatçısı Pat McGrath, Naomi Campbell ile çalışmaya başladı.







2015 yılında kült statülü kozmetik serisini başlatan McGrath, 50 yaşındaki ünlü model ile çalışmasının heyecan verici olduğunu dile getirdi.







25 yıldan uzun süredir Campbell'i tanıyan McGrath, "Kız kardeşim Naomi Campbell'ın Pat McGrath Labs'taki ilk resmi yüzümüz olması beni heyecanlandırıyor. Güzellik ve moda dünyasının öncüsü olarak aydınlık mirasının bir parçası olmak gerçekten onurdur" sözlerini dile getirdi.







Ünlü markanın, bu yeni Divine Rose serisi hem dudaklar hem de gözler için ışığı yansıtan pigmentlerle dolu olmasıyla öne çıkıyor.







Koleksiyonun öne çıkan bir diğer özelliği, yüksek etkili pembe tonlarda yeni bir göz paletine sahip olması olarak açıklanıyor.

Paylaş





