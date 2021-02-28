Naomi Campbell: İlk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir

Yıldız modellerden Naomi Campbell, yeni yıldan umutlu olduğunu ifade ederek corona virüs ve 2021 ile ilgili, "Hiçbir şey bir gecede yok olmaz fakat ilk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

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28.02.2021 - 17:23

Ünlü model Naomi Campbell, Kenya'da i-D Dergisi'ne konuştu. Campbell, "Kenya'dayken her zaman yoğun olurum. Şu anda corona virüs nedeniyle biraz daha dikkatli davranıyorum" dedi.







"Yetimhanedeki çocuklara destek oluyorum" diyen yıldız model, "Onların üzülmesini istemiyorum. Ulaşabildiğim kadar insana ulaşmaya çalışıyorum, farkındalığı yaymak istiyorum" sözlerini dile getirdi.







Afrika'nın güzelliğine vurgu yapan Campbell, "Artık insanlar gerçek güzelliğin burada olduğunu anlamaya başladı. Gizli hazineleri çok fazla... Ben 1994’ten beri geliyorum ve hâlâ yeni bir şeyler keşfedebiliyorum" ifadelerini kullandı.







2021 yılı ile ilgili de konuşan ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlamamız gereken son birkaç şey kaldığını düşünüyorum. Hiçbir şey bir gecede yok olmaz fakat ilk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir."







"Sonrasında harika bir yılın bizi beklediğinden şüphem yok. Aslında ben bunun olacağına inanmıyorum; olacağını hissediyorum. Asıl mesele de bu."

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