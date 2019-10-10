Naomi Campbell: İyileşen bir bağımlıyım
Podyumların aranan yüzlerinden Naomi Campbell, “Pırıl pırıl bir hayatım olmadı, ben bir bağımlıydım. Şimdi iyileşen bir bağımlıyım” dedi
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1Naomi Campbell, WSJ dergisinin ekim sayısına kapak oldu. 49 yaşındaki dünyaca ünlü süper model, 12 Ekim’de raflardaki yerini alacak dergiye önemli açıklamalarda bulundu.
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Kendisinin bir ‘survivor’ olduğunu söyleyen Campbell, “Pırıl pırıl bir hayatım olmadı ve öyleymiş gibi davranmayacağım" dedi.
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349 yaşındami modey "İlk olarak şunu diyebilirim ki, ben bir bağımlıydım. Tanrı’ya şükürler olsun ki şimdi iyileşen bir bağımlı ve iyileşen bir alkoliğim” sözleriyle şaşırttı.
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4Tuhaf huyları olduğundan da bahseden güzel, “Bir şeyleri kaybettiğim zaman onu aramam. Bırakırım. Kendiliğinden karşıma çıkmasını beklerim, öyle de olur” dedi ve ekledi:
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5“Birileri vücuduma sürmem için bir şeyler verdiğinde, onu kullanmam. Arkasında bir art niyet mutlaka ararım.”