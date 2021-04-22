Naomi Campbell kariyerinin en büyük hatasını açıkladı: Daha çok ses çıkarmalıydım

Naomi Campbell kariyeri boyunca yaptığı en büyük hatanın beyaz olmayan diğer kişilerin savunmasını üstlenmemek olduğunu söyledi.

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22.04.2021 - 06:42





Naomi Campbell Interview dergisi için tasarımcı Marc Jacobs'la yaptığı samimi röportajda; moda kariyeri hakkında konuştu ve en büyük hatasını itiraf etti.

Çok fazla hatası olduğunu kabul eden model, "Daha fazla ses çıkarmalıydım ama o zamanlar düşündüğünüzü açıkça söylerseniz sizinle çalışmazlardı" ifadelerini kullandı.





Jacobs "Beyaz olmayan kişiler hakkındaki görüşlerini dile getirmekten mi bahsediyorsun?" diye sordu. Campbell "Evet" diye cevapladı.





50 yaşındaki model en son ne zaman yıkadığını hatırlayamadığını itiraf etti ve divalığı olumsuz bir şey olarak görmediğini söyledi.





Campbell "Divaların iyi olduğunu düşünüyorum. Divalığa olumsuz bir şey olarak bakmıyorum. Aslında Mariah Carey ile bir konuşmamız olmuştu ve bunu tartışıyorduk. Divaların diva olmasına izin verilir çünkü yetenekleri açısından bu dünyayı aşarlar. Divaları kucaklıyorum" dedi.

Şimdiye kadar aldığı en iyi hediyenin Nelson Mandela'yla olan ilişkisi olduğunu belirten Naomi Campbell"Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın 20 yıl boyunca hayatımda olması muazzam bir armağandı" dedi.