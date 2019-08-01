Naomi Campbell: Ten rengimizden dolayı içeri alınmadık

1 Naomi Campbell Paris Match’e verdiği bir röportaj sırasında moda endüstrisindeki çeşitliliği tartışırken bu konudaki ayrımcılığın devam ettiğini belirterek, davetli olduğu halde bir etkinliğe alınmadığını kaydetti.







2 Olayın Cannes Film Festivali sırasında gerçekleştiğini söyleyen 49 yaşındaki Campbell “Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi” diye konuştu.







3 Campbell, otelin girişindeki görevlinin kendilerine etkinlikte yer kalmadığını söylediğini ancak gelen davetlileri almaya devam ettiğini belirtti.







4 Diğer yandan Campbell bu “şok edici anların kendisini ifade etmeye ve güçlenmeye” devam etmesi için cesaretlendirdiğini ifade etti.







5 Campbell nisan ayında yaptığı bir açıklamada bir ülkenin kendisini siyahi olduğu için reklam kampanyasında oynatmak istemediğini kaydetmişti.







6 Vogue’a yaptığı açıklamada Campbell “Bu (eşitsizlik) hala tam anlamıyla düzelmiş değil. Yeni bir kampanyanın yüzüyüm. Ancak bana, siyahi olduğum için belirli bir ülkenin benim fotoğrafımı kullanmayacağı söylendi” diye konuştu.



