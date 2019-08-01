Naomi Campbell: Ten rengimizden dolayı içeri alınmadık
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell siyahi olduğu için Fransa’nın güneyindeki bir otele alınmadığını vurgulayarak, "Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi” dedi.
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Naomi Campbell Paris Match’e verdiği bir röportaj sırasında moda endüstrisindeki çeşitliliği tartışırken bu konudaki ayrımcılığın devam ettiğini belirterek, davetli olduğu halde bir etkinliğe alınmadığını kaydetti.
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Olayın Cannes Film Festivali sırasında gerçekleştiğini söyleyen 49 yaşındaki Campbell “Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi” diye konuştu.
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Campbell, otelin girişindeki görevlinin kendilerine etkinlikte yer kalmadığını söylediğini ancak gelen davetlileri almaya devam ettiğini belirtti.
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Diğer yandan Campbell bu “şok edici anların kendisini ifade etmeye ve güçlenmeye” devam etmesi için cesaretlendirdiğini ifade etti.
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Campbell nisan ayında yaptığı bir açıklamada bir ülkenin kendisini siyahi olduğu için reklam kampanyasında oynatmak istemediğini kaydetmişti.
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Vogue’a yaptığı açıklamada Campbell “Bu (eşitsizlik) hala tam anlamıyla düzelmiş değil. Yeni bir kampanyanın yüzüyüm. Ancak bana, siyahi olduğum için belirli bir ülkenin benim fotoğrafımı kullanmayacağı söylendi” diye konuştu.
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Campbell, 1987’de İngiliz Vogue dergisinin kapağına çıkan ilk İngiliz siyah model olarak tarihe geçmişti.