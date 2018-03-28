Naomi Campbell’ın rötuşlu fotoğrafına eleştiri
ntv.com.tr
Eski top model Naomi Campbell’ın burnunu fazla küçülttüğü Photoshop’lu fotoğrafına hayranları “Burnun nerede Naomi?” şeklinde tepki göstererek kendini tanınmaz hale getirdiğini söyledi.
-
1
Naomi Campbell, fotoğrafına yaptığı aşırı Photoshop müdahalesiyle gündemde.
-
2
47 yaşındaki eski top model, Instagram’ında paylaştığı bu makyajsız fotoğrafında burnunu olduğundan daha küçük hale getirdiği ve cilt rengini açtığı için eleştiri yağmuruna tutuldu.
-
3
Pek çok takipçisi, Campbell’a, “Çok güzelsin ama burnun nerede”, "Bu sana benzemiyor" benzeri yorumlar yazdı.
-
4
Kim Kardashian ve Yolanda Hadid gibi takipçileri ise “Harikasın! İşte mükemmellik” yorumunda bulundu.
-
5
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ve bugüne kadar pek çok büyük markanın reklam yüzü olan Campbell, sıkılgan biri olduğunu öne sürmüştü.
-
6
Katıldığı bir TV programında, Kim Kardashian ve Emily Ratajkowski gibi isimlerin çıplak fotoğraflar paylaşmasına nasıl baktığı sorulduğunda, “Onlar öyle. Bu, onların yapmak istediği şey. Ben yapamam. Her zaman sıkılgan biri olmuşumdur” demişti.
-
7
Yıllarca iç çamaşırı defilelerinde de boy gösteren Campbell ayrıca, “Kendimi iç çamaşırıyla rahat hissetmem yıllarımı aldı” ifadesini kullanmıştı.