Naomi Campbell’ın rötuşlu fotoğrafına eleştiri

Katıldığı bir TV programında, Kim Kardashian ve Emily Ratajkowski gibi isimlerin çıplak fotoğraflar paylaşmasına nasıl baktığı sorulduğunda, “Onlar öyle. Bu, onların yapmak istediği şey. Ben yapamam. Her zaman sıkılgan biri olmuşumdur” demişti.