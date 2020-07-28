Napoli'nin yıldızı Matteo Politano'nun yeni dövmesi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları)

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Futbol kariyerine Napoli'de devam eden Matteo Politano yeni dövmesini takipçileriyle paylaştı.
26 yaşındaki futbolcu sırtını leopar dövmesiyle kaplattı.
Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan, son larak yönetmenliğini üstlendiği Şahsiyet dizisi, Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı getiren ve şu sıralar Kuzgun dizisinin başrol oyuncularından biri olan Onur Saylak dövmesiyle gündemde.
Tuba Büyüküstün’ün eski eşi olan Saylak, kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme taşıyor. Bu dövme 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşandığı Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor. Onur Saylak'ın Büyüküstün'le boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmemesi dikkat çekti.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil sosyal medyada parmağındaki dövmesini paylaşarak, ''Seni o kadar çok seviyorum ki başka dövme yapsam aldatmış olurum gibi geliyor yapamıyorum. 6 yıldır beraberiz kendisiyle hala ‘very much alive’ (Capcanlı)'' yorumunda bulundu.
Ceyda Düvenci
Oyuncu Ceyda Düvenci yeni dövmesinin fotoğrafını "Bu su hiç durmaz" ve "Hoşgeldin yeni sanat eserim" notlarıyla paylaştı.
Bensu Soral kaburgasına yeni dövme yaptırdı. Soral'ın yeni dövmesi MAG dergisine verdiği pozlarda ortaya çıktı.
Bella Thorne sırtına yaptırdığı yeni dövmesinin fotoğrafını paylaştı.
22 yaşındaki ünlü model Hailey Baldwin, boynuna yeni bir dövme yaptırdı. Baldwin’in “Aşk her zaman kazanır” notuyla sosyal medyada paylaştığı dövmesinde ‘Lover’ (Aşık) yazıyor.
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 10 yıldır birlikte olduğu ve yedi ay önce evlendiği eşi Liam Hemsworth’ten ayrılır ayrılmaz yeni bir dövme yaptırdı. 26 yaşındaki şarkıcının dövmesini yapan dövme sanatçısı Daniel Winter, Cyrus’un yeni dövmesini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni dövmede, “Kafam korkuyordu ama kalbim özgür hissediyordu” yazıyor. Cyrus’un hayranları, dövmenin Liam Hemsworth’e bir gönderme olduğunu düşündü.
Waldo Picasso'nun portre dövmesini New York'un ünlü dövmecilerinden Bang Bang Tattoo'da yaptıran çift, dövmelerinin son hallerini Instagram hesaplarından paylaştı.
22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu yeni yaptırdığı aslan dövmesini Instagram hesabından paylaştı.
Sanatçı Sıla Gençoğlu, yaptırdığı yeni dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
"Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" yazıran Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a bir göndermemi yoksa yeni sevgili olduğu öne sürülen Hazer Amani'ye bir mesaj mı olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.
Neslihan Atagül, dudağının içine dövme yaptırdı.
Instagram'da paylaşım yapan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi.
Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.
Son olarak Kiralık Aşk dizisiyle ekranlara gelen ve projenin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Elçin Sangu, vücuduna yaptırdığı dövmeyi sosyal medyadan paylaştı.
Sangu yeni dövmesini takipçileriyle paylaşırken altına ise "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem...senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notunu düştü.
Halle Berry
Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, mart ayında sırtındaki dövmeyi açıkta bırakan bir Instagram payklaşımı yapmıştı. 52 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında o dövmenin gerçek olmadığını, sadece bir deneme olduğunu açıkladı.
Berry, “Ama beni gelecek aylarda birden çok dövmeyle göreceksiniz” diye ekledi.
Mustafa Sandal
Mustafa Sandal da dövme tutkunu ünlüler arasına katıldı. Sandal, vücuduna oğulları Yaman ve Yavuz’un doğum tarihlerini yazdırdı.
Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ezgi Mola, Kuki ve Suşi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin fotoğrafını kaburgasına (rip tattoo) dövme yaptırdı.
Sık sık köpekleriyle paylaşım yapan ve sokak hayvanları için de yardım çağrısında bulunan Mola, yeni dövmesinin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı
Ariana Grande, geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 7 Rings için eline bir dövme yaptırdı. Japon alfabesi ile yaptırdığı dövmeyi yanlış yazdıran Grande, 7 Rings yerine Japon barbekü yemeği shichirin’i vücuduna kazıttı.
Japonca konuşan arkadaşlarından yardım alan ünlü şarkıcı, dövmeyi düzeltti ancak yazım hatası hala düzelmedi! BuzzFeed’den Eimi Yamamitsu, düzelttirilen dövmenin hala hatalı olduğunu Twitter üzerinden paylaştı: “Ariana Grande’nin dövmesinde şimdi de ‘Japon Barbekü parmakları' yazıyor.”
Scarlett Johansson (Black Widow) Avengers: Infinty War galasında sırt dekolteli kıyafet tercih etti. 33 yaşındaki oyuncunun sırtındaki kuzu ve güllerden oluşan dövmesi galanın en çok dikkat çeken detaylarından biri oldu.
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüzüne dövme yaptırdı.
24 yaşındaki pop yıldızı, sağ kaşının üstüne yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bieber’ın “grace” (zarafet) kelimesini dövme şeklinde yüzüne yazdırdığı görüldü.
Dövmeyi kasım ayında yaptıran Bieber, daha önce yakından fotoğraf paylaşmamış, hayranları da dövmesinin anlamını merak etmişti. Ünlü şarkıcı ilk kez dövmesindeki yazıyı hayranlarına göstermiş oldu.
Game of Thrones’ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner’ın yeni dövmesiyle dizinin final sezonuna dair spoiler (yapım hakkında önceden bilgi) verdiği tahmin edildi.
Katıldığı TV programında koluna yaptırdığı yeni dövmesini gösteren Turner’ın, koluna kurt resmiyle birlikte “The pack survives” (Sürü hayatta kalır) yazdırdığı görüldü. Dövme nedeniyle Turner’ın canlandırdığı Sansa karakterinin final sezonunda ölmeyeceğine dair yorumlar yapıldı. Turner, dövmesini açıklarken, dizide Stark ailesinin “Karlar yağdığında ve ak rüzgarlar estiğinde yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır” sözüne atıfta bulunduğunu, spoiler vermediğini söyledi.
Hollywood'un ünlü oyuncusu Emma Watson, 90. Oscar Ödül Töreni'nde, Hollywood'daki tacize karşı başlatılan protestolara dövmesiyle destek verdi.
Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, daha önce ise kulağının arkasına dövme yaptırmıştı.
Hayatını kaybeden babası Yaser Malik’in adını yazdıran ve fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 24 yaşındaki şarkıcı, beğeni yağmuruna tutulmuştu. “Babam çok çalışkan bir insandı ve güçlü değerleri vardı” diyen One Direction'ın eski üyesi karenin altına “Seviyorum” notunu düştü.
Game of Thrones’un 70. Emmy Ödülleri’nde üçüncü kez En İyi Dizi seçilmesinin ardından, dizinin başrol oyuncularından Emilia Clarke, kutlama amacıyla yeni bir dövme yaptırdı.
31 yaşındaki İngiliz oyuncu, sağ elinde bilek içine yaptırdığı üç ejderha dövmesini Instagram hesabından paylaştı. Dizide Ejderhaların Annesi Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Clarke, ünlülerin dövmecisi olarak tanınan Dr. Woo’ya hitaben, “Bu anne bebeklerini asla unutmayacak” yazdı.
Oyuncu Hazal Kaya, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Harry Potter hayranı olduğu bilinen Kaya, kitap serisinin yedincisi olan ‘Harry Potter ve Ölüm Yadigarları’ndaki (Harry Potter and the Deathly Hallows) sembolü dövme olarak vücuduna kazıttı. ‘Ölüm Yadigarları’ işareti; görünmezlik pelerini, diriltme taşı ve asayı temsil ediyor.
Kiralık Aşk dizisinin oyuncusu olan Barış Arduç, kolundaki dövmenin eski bir kabilenin sembolü olduğunu söylüyor.
Vücudunun farklı bölgelerinde pek çok dövmesi olan Barbadoslu şarkıcının merak edilen dövmelerinden biri, Chris Brown'dan ayrıldıktan sonra yaptırdığı dövme. Sağ köprücük kemiğinin altında yer alan dövmede "Asla hata değil, her zaman için ders" yazısı yer alıyor.
Ünlü şarkıcı, “Bileğimdeki dövmeyi yakından görmek istemişsiniz” notunu düşerek, "Ya sabır" yazılı dövmesini paylaştı.
İşte yerli ve yabancı ünlülerin dövmeleri...
Sıla, Kadıköy'deki bir dövmecide ayak bileğine gelincik dövmesi yaptırdı. 37 yaşındaki şarkıcı bu anları Instagram hesabından "Dışarı taşmak..." notuyla paylaştı. Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Sıla "Yoğun bir tempo içindeyiz. Kısa bir ara oldu ve arkadaşımla gelip dövme yaptırdım" dedi. Sorular üzerine Sıla dövmesinin anlamı olduğunu ancak açıklamak istemeğini söyledi. Sıla'nın Anlatsam Geçer mi? isimli şiir kitabından Gelincik isimli bir de şiiri bulunuyor.
Amine Gülşe En sevdiğiniz atasözü sorusuna cevap verdi: Ne mutlu Türküm diyene. Gülşe ayrıca, "Dövmesini de yaptırdım" dedi.
ABD’li şarkıcı Ariana Grande, Manchester patlamasının yıldönümüne özel bir dövme yaptırdı.
Geçen 22 Mayıs’tan Grande’nin konseri esnasında meydana gelen ve 22 kişinin hayatını keybettiği bombalı saldırının yıldönümünde, şarkıcı sembolik bir dövmeyle olayı vücuduna kazıdı.
24 yaşındaki şarkıcı, sol kulağının arkasına, “Daima” anlamına gelen “Forever” yazısı yazdırdı.
Ünlü oyuncunun sol kolunda, "Beni sadece Allah yargılayabilir" anlamına gelen "Only Allah can judge me" yazıyor. 32 yaşındaki Tatlıtuğ'un diğer kolunda ise renkli bir ejderha dövmesi mevcut.
Dövme tutkusuyla tanınan Robbie Williams, son yaptırdığı dövmesiyle dikkat çekti. 44 yaşındaki İngiliz şarkıcı, göğsünün tam ortasına kendi portresinin dövmesini yaptırdı. Williams, dövmesini gösteren fotoğrafını 1,1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Williams’ın dövmesi hayranlarını şaşırttı. Pek çok hayranı, “Bunu yapmış olamazsın”, “1 Nisan şakası galiba” gibi yorumlar yaparken, bazı hayranları dövmenin gerçek olmadığını iddia etti.
Kanadalı R&B şarkıcısı Justin Bieber, vücuduna dini inancı, annesine düşkünlüğü ve hayvan figürlerinden oluşan birçok dövme yaptırdı. Sol omuz altında babasıyla birlikte karar verdiği İbranice İsa yazısı yer alırken, ayak bileğinde dua eden el sembolü var. 22 yaşındaki yıldızın köprücük kemiğinde annesinin doğum yılı, kolunda ise annesinin gözünü sembolize eden bir dövme bulunuyor. Bieber'ın büyük çoğunluğu kollarında yer alan dövmeleri; gül, melek kanadı, balık, kartal, albümünün ismi (Believe) ve İncil'den ayetler içeriyor.
Lady Gaga'nın, 2017 Grammy Ödülleri'nde Metallica ile gerçekleştirdiği performansı öncesinde yeni dövmesini Instagram hesabından paylaştı. Gaga, Metallica performansı şerefine sırtına güve dövmesi yaptırdı.
Gaga’nın güve dövmesinin simgesi de Metallica’nın en büyük hitlerinden olan Moth Into Flame şarkısından geliyor. Sahne personasına girmek için yüzden yüze, karakterden karaktere bürünen ve tüm sınırları zorlayan Lady Gaga’nın sırtını kaplayan dövmesi hayranlarını şaşırtmadı. Ancak Lady Gaga ve Metallica düetinde yaşanan mikrafon aksaklığı gecenin hayal kırıklıklarından oldu.
ABD'li şarkıcı, babasının "En azından vücudunun bir tarafını normal bırak" sözü sebebiyle dövmelerinin hepsini sol tarafına yaptırıyor. John Lennon hayranı olan Lady Gaga, onun barış içeren şarkılarından esinlenerek, ölümü sonrasındaki hatırası için sol bileğine barış işareti yaptırdı. Ünlü şarkıcının omzunda papatyalar ve kalp içindeki 'dad' dövmesinin yanı sıra en son yaptırdığı omzundaki el dövmesi dikkat çekiyor. 30 yaşındaki şarkıcının el dövmesini cinsel tacize uğrayan kadınlara destek amaçlı yaptırdığı biliniyor.
Metin Hara koluna Adriana Lima dövmesi mi yaptırdı?
Bodrum'da Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile birlikte tatil yapan yazar Metin Hara bu kez dövmesiyle gündem oldu. 36 yaşındaki manken ile mavi tura çıkan Metin Hara’nın sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi objektiflere yansıdı. Hara’nın dövmesinin Adriana Lima’ya çok benzemesi dikkat çekti.
ABD'li yıldızın en çok dikkat çeken dövmesi sağ ayağının üzerinde yer alıyor. 47 yaşındaki oyuncu, ayağına ölen köpeği Norman'ın adını yazdırdı.
İngiliz model Cara Delevingne The Telegraph'a verdiği röportajda dövmelerinin anlamlarını açıkladı. Delevingne'ın ayağının altına pastırma (bacon) kelimesini dövme yaptırma nedenini açıkladı.
Angelina Jolie, ‘First They Killed My Father’ın galasında giydiği dekolte elbiseyle, ilk kez sırtındaki dev dövmenin tamamını bir davette gözler önüne serdi. Jolie'nin sırtında daha önce sadece sol tarafta dövme vardı.
Thai Monk solda ve sağda birbirine aşık iki eşin hikayesini yazdı. Soldaki dövme kadını, sağdaki dövme erkeği anlatıyor. Angelina Jolie, Brad Pitt ile aşk yaşamaya başladıktan sonra bu dövmeleri yaptırdı. Solda kendisi ve sağda Brad Pitt vardı. Tekrar Thai Monk’a giden Jolie bu kez tüm sırtına Budist aşk efsanesini yazdırdı. Brad Pitt de mide bölgesine küçük bir dövme yaptırdı. Ünlü çift aynı yılın eylül ayında da boşanmıştı.
İşte Jolie gibi dövme yaptıran diğer ünlü isimler:
Koluna kan grubunu 0 Rh (+) dövme olarak yaptıran ünlü şarkıcı, "Bunu genel de motorcular yaptırır. Başlarına kötü bir şey gelir ve kimlikleri yoksa hemen kolundan baksınlar diye. Ölümlü korkusu herkes de var. Ne olur ne olmaz diye yaptırdım" dedi.
Son olarak Meryem dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir Kaybedenler Kulübü: Yolda'nın galasına katılarak oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Meslektaşı Can Yaman'dan yakın zamanda ayrılan ve Serhan Onat ile yeni bir birlikteliğe başlayan Özdemir'in sırt dekolteli elbise tercih ettiği gecede amozon dövmesi dikkat çekti.
Son olarak Türk Malı dizisinin Selin Kuzu karakterini canlandıran Buse Narcı, dövme yaptırırken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Narcı ensesinde Özcan yazan dövmeyi, melek figürü ile kapattırdı.
Özcan Deniz ile bir dönem aşk yaşayan 24 yaşındaki oyuncu daha önce ensesindeki dövme ile gündeme gelmişti. Narcı dövme için "İlk dövmemi lisede yaptırdım. Ensemde babamın ismi yazıyor; Özcan. Elimde de annemin adı var. Babamın ve Özcan’ın (Deniz) isminin aynı olması büyük tesadüf..." demişti.
Buse Narcı'nın babası 1999 yılında Gölcük'te askerdi. Depremde göçük altında kalarak şehit oldu.
Bir tanımına katılan Irmak Ünal kaslı vücudunun eleştirilmesiyle ilgili 'Boşverin ben seviyorum vücudumu, umursamıyorum. Bir atlet kadar disiplinli çalışıyorum" dedi. Ünal daha önce de sosyal medyada paylaştığı yeni dövmeleriyle dikkat çekti.
Koluna Madonna’nın “I am my own experiment, i am my own work of art” ("Ben kendi deneyimimim, ben kendi sanat eserimim.") sözünü yazdıran Irmak Ünal, dövmelerini göstererek poz verdi.
Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Yeda'yı dünyaya getirdi. Ünlü futbolcu, kızına olan sevgisini vücuduna kazıttı. Demirel, kızının adı olan Yeda'yı sol elinin Merve parmaklarına yazdırdı.
Volkan Demirel, 2014 yılında büyük kızı Yeda'nın elinin üç boyutlu görüntüsünü koluna dövme yaptırmıştı. Futbolcu, dövmeye kendisinin, eşinin ve kızının baş harfleri olan VYZ'yi de ekletmişti.
Gülben Ergen kulağının içine dövme yaptırdı.
Ergen yeni yaptırdığı kolundaki gülen surat ve kulağındaki nota dövmeleriyle dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, “Dadı tadında bir iş gelirse dizide de rol alabilirim. İşler geliyor, okuyorum” şeklinde konuştu. İşte Gülben Ergen gibi dövme yaptıran ünlüler...
Bacağında, kolunda, karnında ve kaburgasında dövmeleri bulunan Eliz Sakuçoğlu, son yaptırdığı Anka kuşu dövmesinin görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Özgürlük başlığıyla uzun bir not yazan Sakuçoğlu daha önce dövmesiyle ilgili "Küllerinden yeniden doğmak, zümrüdü anka kuşu misali. Yanarsın, yıkılırsın ama tekrar doğarsın" notunu düşmüştü.
ABD’li reality şov yıldızı, Kim Kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner, erkek arkadaşı Tyga’dan ayrıldıktan sonra, onun için yaptırdığı dövmeyi değiştirdi.
Rap şarkıcısı Tyga’nın adının baş harfini ayak bileğine dövme şeklinde yazdıran 19 yaşındaki Jenner, üç yıllık birlikteliğini mart ayında sonlandırdıktan sonra “t” şeklindeki dövmesini “la”ya çevirdi.
Soyadını kolunda taşıyan 32 yaşındaki şarkıcı, dövmesini, "Beni büyüttü, hayata dair bildiğim her şeyi o öğretti" dediği dedesi için yaptırdığını belirtiyor.
Subaşı'nın kolunun altında yer alan İngilizce dövmesinde, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" yazıyor.
36 yaşındaki şarkıcının omzundaki "Polynesian" dövmesi, Okyanusya'daki bir bölgeyi simgeliyor ve geleneksel olarak sahibine güç verdiğine inanılıyor.
Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Almanya Milli Takımı futbolcusu, kolunda aslan dövmesi taşıyor. Dövmesiyle ilgili sorulan sorulara, "Dövmem hakkında konuşmayacağım. Dövme özel bir şeydir ve kimseyi ilgilendirmez" açıklamasını yapmıştı.
Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız, bacağında oğlu Thiago'nun el izini taşıyor.
Modellikten oyunculuğa transfer olan 24 yaşındaki Cara Delevingne, Londra’daki The Orangery’de düzenlenen filleri koruma etkinliğine katıldı. Transparan, uzun mavi elbisesi ve kısa saçları ile yine kendi tarzını ortaya koymayı başaran oyuncu, sağ koluna yaptırdığı film dövmesini de kameralara göstermeyi ihmal etmedi.
Beyonce, ikizlerine hamileyken baby shower (doğum öncesi bebek kutlama partisi) düzenledi. Parti fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Beyonce’nin göbeğine yaptırdığı dövme dikkat çekti.
Afrika temalı baby shower partisi için Beyonce’nin göbeğine Afrika desenleri çizdirdiği görüldü.