Nare, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırıyor (Sefirin Kızı 14. yeni bölüm ayrıntıları)
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dzinin yeni bölümünde Nare, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırıyor...
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20.03.2020 - 13:57
Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.
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