Nare, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırıyor (Sefirin Kızı 14. yeni bölüm ayrıntıları)

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dzinin yeni bölümünde Nare, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırıyor...

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20.03.2020 - 13:57

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.





Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır.

Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.





Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar.

Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.