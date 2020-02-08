Nare'nin planı herkesi peşine düşürüyor (Sefirin Kızı 8. yeni bölüm ayrıntıları)

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 8. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar:

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.